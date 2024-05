Kia svela EV3: il nuovo SUV elettrico compatto con 600 km di autonomia

Kia ha svelato oggi il nuovo EV3, un SUV elettrico compatto che combina design audace, tecnologia innovativa e caratteristiche rivoluzionarie,

destinato a diventare un punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici compatti.

Il Kia EV3 si ispira al pluripremiato SUV EV9, portando avanti la filosofia customer-focused del brand. Con un'autonomia di guida nel ciclo WLTP fino a 600 km e una capacità di ricarica rapida, EV3 risponde alle principali perplessità degli utenti riguardo ai veicoli elettrici, facilitando l'adozione su larga scala della mobilità elettrica.

Design esterno e interno

Il design di EV3 è influenzato dalla filosofia "Opposites United" di Kia, che armonizza valori divergenti di natura e modernità. Karim Habib, Executive Vice President e Head of Kia Global Design, descrive EV3 come "una combinazione di design giocoso e funzionalità ponderate". Il SUV presenta fari verticali distintivi, una silhouette dinamica e una nuova interpretazione dell'iconica Tiger Face di Kia con illuminazione Star Map.

L'abitacolo spazioso di EV3 può ospitare comodamente cinque persone, con una console centrale elegante e funzionale, illuminazione ambientale regolabile e sedili ribaltabili in modalità relax. Un display widescreen da quasi 30 pollici permette il comando touch di diverse funzionalità, mentre materiali riciclati e sostenibili sono utilizzati per vari elementi degli interni.

Tecnologia e prestazioni

EV3 è costruito sulla piattaforma modulare globale elettrica (E-GMP) del Gruppo Kia e utilizza batterie di quarta generazione. La versione Standard è dotata di una batteria da 58,3 kWh, mentre la variante Long Range dispone di una batteria da 81,4 kWh, entrambe alimentando un motore elettrico da 150 kW/283 Nm. EV3 accelera da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e ha una velocità massima di 170 km/h.

Le tecnologie avanzate di EV3 includono il sistema ADAS (Advanced Driving Assistance Systems), Electric Dynamic Torque Vectoring Control, Forward Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist e Remote Smart Parking Assist. Il SUV offre anche la nuova tecnologia di frenata rigenerativa i-Pedal 3.0 e il sistema Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni.

Innovazione e connettività

Kia ha dotato EV3 di funzionalità di connettività e intrattenimento avanzate, tra cui il servizio Premium Streaming e un sistema audio Harman Kardon. EV3 introduce anche l'AI Assistant di Kia, un assistente vocale avanzato che migliora l'interazione e il controllo delle funzionalità del veicolo.

Lancio e disponibilità

EV3 sarà lanciato a luglio 2024 in Corea, con il debutto in Europa previsto per la seconda metà dell'anno. Kia prevede di introdurre EV3 in altri mercati successivamente, ampliando l'accessibilità ai veicoli elettrici e promuovendo una mobilità sostenibile ed effic