Kia svela le nuove opportunità di business offerte dall’elettrificazione

Il 29 e 30 maggio, Berlino ha ospitato una convention speciale dei dealer Kia, provenienti da 41 Paesi europei,

con l’obiettivo di tracciare le nuove opportunità di business offerte dall’elettrificazione e dalle nuove forme di mobilità sostenibile. Durante questo evento esclusivo, i dirigenti di Kia, tra cui Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia, Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe, e Karim Habib, Vicepresidente esecutivo e Responsabile di Kia Global Design, hanno presentato le novità della linea elettrificata del brand e delineato come Kia sta evolvendo per diventare un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

Un Impegno Coraggioso per la Mobilità Sostenibile

Sotto il tema della convention, "It's #OurMove", l’analisi si è concentrata su quattro punti chiave: Momentum, Opportunity, Vision ed Experience. Dopo il successo del rivoluzionario crossover EV6, vincitore del COTY, e del grande SUV EV9, Kia ha annunciato il lancio del SUV compatto completamente elettrico EV3 nel 2024. Questo modello rappresenta una pietra miliare nel programma di Kia per raggiungere entro il 2026 una gamma completa di veicoli elettrici.

Ho Sung Song ha sottolineato l'importanza strategica dell'Europa nella transizione verso l’elettrificazione e nelle vendite globali di Kia. “Dopo il successo di EV6 e EV9, Kia EV3 guiderà da protagonista la transizione verso i veicoli elettrici. Il nostro impegno sarà concentrato nel rafforzare l’evoluzione di Kia in un brand dedicato al cliente, attraverso il miglioramento continuo dei nostri prodotti ma anche della customer experience, aspetti che ci differenziano nel panorama globale”.

Sostenere il “Momentum”

I numeri confermano il consolidamento del brand in Europa, con una quota di mercato del 4,5% per i veicoli e un record di vendite nel 2023 di 572.297 unità. I veicoli elettrificati hanno superato le 217.000 unità, rappresentando ora il 37,9% delle vendite del brand. Kia intende proseguire questa crescita, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2028 vendite annuali di 800.000 unità, con i veicoli elettrificati stimati fino all’85%.

Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe, ha dichiarato: “Grazie alla coraggiosa trasformazione del nostro brand, sono molto orgoglioso di affermare che Kia ora è all’avanguardia come fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile. Questa evoluzione, guidata dalla nostra determinazione ad essere progressisti, audaci ma allo stesso tempo responsabili, ha dato l’avvio ad una crescita e ad uno sviluppo significativi, rafforzando la nostra posizione nel settore per il futuro”.

Opportunità Future

La strategia di Kia per il futuro è chiara: soddisfare la domanda del mercato ampliando la propria rete di ricarica e continuando a proporre nuovi modelli di veicoli elettrici con capacità di ricarica ultraveloce. I veicoli completamente connessi continueranno a garantire nuove funzionalità attraverso gli aggiornamenti over-the-air tramite Kia Connect Store. L'introduzione di tecnologie innovative come la ricarica bidirezionale (V2G, V2L, V2H) darà ulteriore valore all'esperienza complessiva del cliente.

Una Visione di Successo

Kia è all’avanguardia nella progettazione e nello sviluppo di una gamma PBV (Purpose Built Vehicle), una proposta di mobilità totale che combina veicoli elettrici fit-for-purpose con soluzioni software avanzate. Questa gamma ridefinirà la mobilità futura con un approccio smart alle diverse esigenze degli utenti. Kia mira a diventare un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, ridefinendo gli standard del settore automotive entro il 2040. Tutti i futuri veicoli elettrici presenteranno i 10 elementi di sostenibilità indispensabili, tra cui materiali provenienti dal riciclo, bio e chemical-free.

Kia Experience: Un Impegno per la Soddisfazione del Cliente

Kia si impegna a garantire la massima soddisfazione del cliente in tutte le fasi del percorso nel mondo automotive, offrendo veicoli emozionali, affidabili, pratici e connessi. Kia Connect consente ai clienti di affrontare eventuali problemi in tempo reale tramite l'assistenza del centro tecnico. I servizi MyKia per i clienti e MyService per i concessionari stanno digitalizzando le fasi della proprietà e della manutenzione del veicolo, migliorando l’esperienza complessiva.

Kia continua a spingere i confini della mobilità sostenibile, consolidando la sua posizione come leader nel settore dei veicoli elettrici. La convention di Berlino ha evidenziato l’impegno del brand verso un futuro più verde e connesso, con l'introduzione di nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Con una strategia chiara e ambiziosa, Kia si prepara a guidare la transizione verso una mobilità sostenibile, mantenendo al centro l'esperienza e la soddisfazione del cliente.