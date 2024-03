L'Alpine F1 Team e Microsoft promuovono la diversità con STEM

In un'epoca in cui l'uguaglianza di genere e l'inclusione stanno ricevendo un'attenzione sempre maggiore, il BWT Alpine F1 Team e Microsoft

hanno preso l'iniziativa di promuovere queste cause cruciali attraverso lo sport e l'educazione. La loro ultima collaborazione, l'evento "Race Into STEM", è stato lanciato in grande stile all'Albert Park di Melbourne, proprio prima del vibrante Gran Premio di Australia, segnando l'inizio di una stagione ricca di promesse per l'inclusione femminile nel mondo del motorsport e oltre.

La collaborazione tra l'Alpine F1 Team e Microsoft non è una novità, ma è la loro dedizione costante nel promuovere la diversità di genere nel motorsport che continua a fare notizia. Questa partnership ha già visto la realizzazione di eventi STEM a Città del Messico e a Londra, con una partecipazione significativa che ha superato le cento donne, e ora si espande a Melbourne per toccare direttamente le vite di giovani appassionate di motorsport.

L'iniziativa di Melbourne ha avuto un impatto tangibile, accogliendo otto studentesse del Braybrook College, in collaborazione con l'ABCN, un'organizzazione locale non a scopo di lucro. Queste giovani donne, tutte appassionate di motorsport, hanno avuto l'opportunità unica di immergersi nel mondo della Formula 1, visitando il garage del BWT Alpine F1 Team e ricevendo preziosi consigli da figure chiave del team, tra cui Annalisa Aicardi (Race Support Engineer), Katy Bell (Electronic System Engineer) e Megan Sampson (HR Talent Business Partner).

Questo evento non è solo una dimostrazione di supporto alla diversità di genere, ma anche un chiaro segnale dell'impegno di Alpine e Microsoft nel creare opportunità per le giovani donne interessate alle carriere STEM. Attraverso la piattaforma digitale Race Into STEM, risorse gratuite come i programmi di Girls on Track UK e le testimonianze video diventano accessibili globalmente, amplificando l'impatto di queste iniziative.

L'importanza di queste iniziative è stata ulteriormente evidenziata durante il Mese delle Donne nella Storia, con l'Alpine F1 Team che ha celebrato le donne del suo team esponendo i loro nomi sull'A524 durante il weekend del Gran Premio di Australia. Questo gesto simbolico, oltre a rafforzare il messaggio di inclusione e diversità, serve a ispirare le future generazioni di donne a considerare carriere nel motorsport e nei campi STEM.

David Gendry e Monica Robbins, rispettivamente Vicepresidente e Direttore Commerciale di BWT Alpine F1 Team e Direttrice delle Partnership Sportive per Microsoft, hanno espresso il loro entusiasmo per l'iniziativa Race Into STEM, sottolineando l'importanza di promuovere l'uguaglianza nel motorsport e nelle professioni STEM. Con eventi come quello di Melbourne, l'Alpine F1 Team e Microsoft dimostrano il loro impegno non solo a competere al massimo livello nello sport, ma anche a guidare il cambiamento sociale verso una maggiore inclusività e uguaglianza di genere.