L'UE iniziala registrazione doganale di veicoli elettrici cinesi

La Commissione Europea ha annunciato che, da oggi, inizierà la procedura di registrazione doganale per le importazioni di veicoli elettrici (EV) cinesi,

un passo che potrebbe preludere all'applicazione di tariffe doganali sui veicoli in questione. La decisione arriva in seguito all'avvio, a settembre dello scorso anno, di un'indagine commerciale da parte dell'UE per valutare se i veicoli elettrici importati dalla Cina beneficino di sussidi ingiusti, compromettendo la concorrenza leale nei confronti dei produttori europei.

Questo intervento normativo è visto come una mossa preventiva per proteggere l'industria automobilistica dell'Unione Europea, in attesa della conclusione dell'indagine prevista per novembre. Tuttavia, l'UE non esclude la possibilità di imporre dazi provvisori già a partire da luglio, qualora le prove raccolte confermassero le iniziali sospettosità.

La Commissione sostiene di aver raccolto evidenze sufficienti che dimostrano come i veicoli elettrici cinesi ricevano sussidi statali, evidenziando inoltre un aumento annuo del 14% delle importazioni di questi veicoli dall'inizio dell'indagine. Tale crescita, secondo l'istituzione europea, potrebbe arrecare un danno significativo ai produttori dell'UE, difficile da riparare se le importazioni dovessero continuare al ritmo attuale fino alla conclusione dell'indagine.

La Camera di Commercio cinese presso l'UE ha espresso delusione per la decisione della Commissione, sottolineando che l'aumento delle importazioni di veicoli elettrici riflette un naturale incremento della domanda da parte dei consumatori europei, piuttosto che una competizione sleale sostenuta da sussidi governativi. La situazione attuale mette in evidenza le tensioni commerciali tra l'Unione Europea e la Cina, in un momento in cui il mercato dei veicoli elettrici è in rapida espansione a livello globale, con implicazioni significative per la transizione energetica e la lotta contro il cambiamento climatico.