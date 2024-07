La Fiat Panda più tecnologica di sempre è ordinabile nelle rete italiana

Con una storia che risale al 1980, la Fiat Panda continua a essere un'icona del mercato automobilistico.

Da oltre quarantaquattro anni, è leader del settore con più di 8 milioni di unità vendute in Europa. La Panda, simbolo del Made in Italy, viene prodotta a Pomigliano d’Arco dal 2011, dove sono state fabbricate quasi 2 milioni di unità fino ad oggi. Ora, la Fiat Panda si rinnova ancora una volta, aprendo gli ordini per la versione più tecnologica di sempre.

Innovazione e Sicurezza: i Nuovi Sistemi ADAS

La nuova Fiat Panda introduce importanti sviluppi in termini di sicurezza e tecnologia. Uno dei punti di forza della nuova gamma sono i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), progettati per migliorare la sicurezza sia in città che fuori. Tra le funzionalità di serie troviamo:

Frenata autonoma d’emergenza: riduce il rischio di tamponamenti nel traffico cittadino.

riduce il rischio di tamponamenti nel traffico cittadino. Segnalazione superamento di corsia: avvisa il conducente in caso di deviazione involontaria dalla corsia.

avvisa il conducente in caso di deviazione involontaria dalla corsia. Rilevatore di stanchezza: monitora l’attenzione del conducente e avvisa quando è il momento di fare una pausa.

monitora l’attenzione del conducente e avvisa quando è il momento di fare una pausa. Sistema di lettura dei limiti di velocità: rileva e visualizza i segnali stradali sul nuovo cruscotto digitale da 7 pollici.

Questi aggiornamenti rendono la Panda non solo più sicura, ma anche più pratica e confortevole per la guida quotidiana.

Due Allestimenti: Panda e Pandina

La nuova Panda è disponibile in due allestimenti distinti per soddisfare diverse esigenze dei clienti:

Versione Base Panda: ideale per chi cerca una vettura pratica e funzionale. Top di Gamma Pandina: basata su body cross, offre una caratterizzazione più decisa e una dotazione tecnologica superiore.

La Pandina è equipaggiata con una nuova Radio DAB touchscreen da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android AutoTM, un cruscotto verniciato di bianco e sedili con monogramma e logo “Pandina” in rilievo, dettagli bianchi e filato Seaqual, sostenibile e ricavato da rifiuti marini.

Tecnologia e Design

Gli interni della nuova Panda sono stati arricchiti con un cruscotto digitale da 7 pollici con tre diverse modalità grafiche e un volante rinnovato. Tra le altre funzionalità tecnologiche di serie troviamo i sensori di parcheggio posteriori e il Cruise Control, disponibile sulla versione base con City Pack e di serie sulla Pandina.

Gli abbaglianti automatici, di serie sulla Pandina, regolano automaticamente l’illuminazione in base alle condizioni del traffico, migliorando la visibilità e la sicurezza durante la guida notturna. La maggior parte di queste funzionalità è gestita da una telecamera posizionata sul parabrezza, alla base dello specchietto retrovisore interno. La dotazione di sicurezza è completata da 6 airbag di serie.

Estetica e Sostenibilità

Il design esterno della Pandina è arricchito da dettagli giocosi come il muso del piccolo panda sul centro ruota, modanature laterali verniciate a contrasto con il logo Pandina e una serigrafia “Pandina” sul terzo finestrino posteriore. La nuova gamma è disponibile nei colori Giallo, Bianco, Nero, Rosso e Blu. Per le versioni con carrozzeria bianca o nera, le calotte degli specchietti gialle a contrasto si abbinano ai dettagli gialli del logo Pandina sulla modanatura laterale.

Motorizzazione Ibrida e Prezzi Competitivi

La nuova Fiat Panda è disponibile con il motore 1.0 Hybrid da 70 CV, offrendo un’efficienza migliorata e una riduzione delle emissioni. In Italia, la nuova Panda Hybrid viene offerta a partire da 9.950€, grazie a un finanziamento con prima rata ad ottobre di Stellantis Financial Services e agli incentivi statali ancora disponibili.

Campagna Commerciale “Estate Italiana FIAT”

Nel mese di luglio, FIAT lancia la campagna commerciale “Estate Italiana FIAT”, che permette di approfittare degli incentivi statali e iniziare a pagare a partire da ottobre. Questa iniziativa offre ai clienti l’opportunità di godersi l’estate alla guida della nuova Panda, approfittando della pronta consegna e delle condizioni economiche vantaggiose.

La Fiat Panda si rinnova ancora una volta, mantenendo il suo ruolo di leader nel mercato automobilistico. Con importanti aggiornamenti tecnologici e di sicurezza, la nuova gamma Panda offre ai clienti un’esperienza di guida più sicura, confortevole e moderna. Disponibile in due allestimenti, la versione base Panda e la top di gamma Pandina, la nuova Fiat Panda è pronta a conquistare nuovi clienti e a soddisfare le esigenze di chi cerca un’auto pratica, sicura e tecnologicamente avanzata. Con un prezzo competitivo e una campagna commerciale vantaggiosa, la nuova Panda si conferma come l’auto più amata dagli italiani.