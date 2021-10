Si è tenuta oggi presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano la Tavola Rotonda "Innovare la mobilità individuale per accelerare la transizione ecologica delle città", organizzata da BMW Italia in partnership con The European House - Ambrosetti.

L’evento ha visto operatori, stakeholder della mobilità e decisori politici confrontarsi rispetto agli scenari e alle azioni per favorire la transizione ecologica delle città e degli ambienti urbani.

Durante i lavori è stato presentato il Position Paper “Il ruolo della transizione ecologica e digitale per la sostenibilità della mobilità individuale nelle città italiane” realizzato da The European House - Ambrosetti. L’obiettivo del documento è quello di delineare gli elementi che compongono il quadro relativo alle evoluzioni sostenibili della mobilità in Italia, identificando le innovazioni tecnologiche e di servizio e il quadro regolamentare a livello europeo e nazionale. Il Position Paper riporta inoltre un’analisi dello stato dell’arte della mobilità sostenibile nelle principali Città italiane attraverso l’elaborazione di un indicatore ad hoc, il Green Mobility Ranking . In questa classifica Milano è risultata al primo posto tra le principali città d’Italia (un cluster formato dalle 14 Città Metropolitane e dalle altre 16 città più popolose in Italia).

In occasione dell’evento, Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A., ha dichiarato: “La mobilità elettrica è uno dei temi chiave del futuro. Negli ultimi anni il BMW Group ha ampliato significativamente la sua gamma di veicoli elettrificati e relativi servizi. Entro il 2023 l'elettrificazione coinvolgerà quasi l'intera gamma con 25 modelli elettrificati di cui 13 completamente elettrici. Nel periodo fino al 2025, il BMW Group vuole incrementare le vendite di veicoli completamente elettrici di una media di oltre il 50% all'anno, arrivando poi a consegnare ai clienti circa dieci milioni di veicoli completamente elettrici nel prossimo decennio. Parallelamente alla transizione verso la propulsione elettrica, BMW Italia vuole contribuire alla decarbonizzazione del Paese anche attraverso l’offerta di vetture con motorizzazioni tradizionali dotate della più moderna ed efficiente tecnologia Euro 6, che rappresentano una proposta perfetta per la sostituzione di vetture Euro 0, 1, 2 e 3 che contribuiscono a posizionare oggi l’Italia tra i Paesi con il parco circolante più vecchio e inquinante d’Europa”.

La Tavola Rotonda ha visto la partecipazione di Thomas Becker (Vice President of Sustainability, Mobility, BMW Group), Emilio Bellingardi (Direttore Generale, SACBO), Mauro Bonaretti (Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), Raffaele Cattaneo (Assessore all’Ambiente e Clima, Regione Lombardia), Angelo Costa (Amministratore Delegato, Arriva Italia), Luca Daniele (Amministratore Delegato, Telepass Pay), Massimiliano Di Silvestre (Presidente e AD, BMW Italia), Umberto Lebruto (Amministratore Delegato, FS Sistemi Urbani), Andrea Leverano (Regional Operations Director South West, SHARE NOW), Paolo Marchetti (Direttore Commerciale, Strategie, Innovazione e Sostenibilità, ATM), Fabio Pressi (Chief Executive Officer, A2A E-Mobility), Lorenzo Tavazzi (Partner e Responsabile Scenari e Intelligence, The European House – Ambrosetti) e Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera delegata alla Mobilità e Servizi di Rete, Città Metropolitana di Milano).

I lavori sono stati moderati da Rosalba Reggio (Responsabile Web Tv, Il Sole 24 Ore).