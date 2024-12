La Nuova Fiat 500 Ibrida e 500e firmate Mirafiori verranno prodotte a Torino

Fiat ha recentemente annunciato importanti novità per lo storico stabilimento di Mirafiori a Torino.

La nuova Fiat 500 Ibrida, il cui debutto è previsto tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, sarà prodotta proprio a Mirafiori, affiancando la già apprezzata Fiat 500e. Questa decisione dimostra la dedizione del marchio verso l'innovazione sostenibile, rafforzando il legame con le radici italiane e sottolineando il ruolo strategico di Mirafiori.

Olivier Francois, CEO di FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, ha espresso con orgoglio l'importanza dell'Italia per il marchio: "FIAT è orgogliosa di essere portabandiera dell’Italia nel mondo. L’Italia rappresenta le nostre fondamenta, la nostra forza trainante e il nostro futuro. E Mirafiori è uno dei nostri motori, che rappresenta l’Italia, la sua gente, i suoi valori, il suo orgoglio e la 500. Ma oggi, il 90% della produzione di Mirafiori è destinata all'estero. Per aumentare il numero di 500 sulle strade italiane e rispondere ai clienti italiani, abbiamo deciso di produrre la nuova 500 Ibrida, che ha un nome italiano, sarà progettata e disegnata a Torino e orgogliosamente Made in Mirafiori. È chiaro che Mirafiori svolge un ruolo strategico per il marchio e che stiamo continuando a investire in Italia, nella 500 e a Mirafiori."

Strategia e Investimenti: L'Italia come Motore di FIAT

Torino continua a essere il cuore decisionale e progettuale di FIAT, contribuendo al successo globale del marchio. FIAT produce in Italia diversi modelli iconici come la 500e, la 500X, la Panda e il FIAT Professional Ducato. Nel 2023, una vettura su tre vendute globalmente è stata prodotta in Italia. Questa percentuale aumenta in territorio italiano, dove il 70% delle FIAT vendute è stato assemblato nel paese. Con la Panda prodotta a Pomigliano e la 500 a Mirafiori, FIAT mantiene due dei suoi modelli più rappresentativi realizzati in Italia.

Mirafiori non è solo uno stabilimento di produzione, ma un simbolo dell'italianità che si estende da Torino a Tokyo, da Los Angeles a San Paolo e Berlino. La nuova 500 Ibrida sarà progettata, ingegnerizzata e disegnata a Torino, seguendo l'esempio della 500e, e sarà completamente Made in Mirafiori. Anche le componenti principali rifletteranno questa italianità: il motore sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Termoli, il sistema di scarico a Napoli e il cambio a Mirafiori.

FIAT continua a investire nella mobilità elettrica e nella 500, con un recente investimento di 100 milioni di euro per aumentare il potenziale della 500e. Questo investimento mira a introdurre una piattaforma ridisegnata che integrerà la tecnologia delle batterie di nuova generazione, rendendo il modello più accessibile ai clienti.

La Nuova Fiat 500e MIRAFIORI: Un Tributo alla Tradizione Italiana

FIAT celebra Mirafiori con un'edizione speciale: la Fiat 500e MIRAFIORI. Questo modello cabrio elettrico è dedicato esclusivamente all'Italia, offerto con due batterie da 42 kWh o 23,8 kWh e disponibile nella nuova tinta Celestial Blue, pensata per l'estate italiana e lo spirito della Dolce Vita.

Le dotazioni includono un sistema di guida assistita di livello 2, navigazione integrata, sistema di assistenza al parcheggio con visione a 360°, sedili premium soft-touch, una radio touchscreen da 10,25” e un sistema audio premium da 320 watt di JBL. La navigazione integrata, i servizi connessi e i proiettori full-LED migliorano ulteriormente l'esperienza di guida. I cerchi in lega bruniti da 16'' e i profili cromati aggiungono un tocco di raffinatezza agli interni premium. Un tocco finale è dato dalla targhetta cromata sulla cornice dei finestrini posteriori, che mostra la firma MIRAFIORI accanto all'iconico skyline di Torino.

La nuova 500e MIRAFIORI sarà disponibile esclusivamente sul mercato italiano a partire da quest'estate, rappresentando un omaggio ai lavoratori e allo stabilimento di Mirafiori, cinquant'anni dopo il debutto della 131 Mirafiori nel 1974.

Con queste nuove iniziative, FIAT rafforza il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, mantenendo un forte legame con le sue radici italiane. La produzione della nuova 500 Ibrida e della 500e MIRAFIORI a Mirafiori non solo evidenzia il ruolo strategico dello stabilimento, ma rappresenta anche un importante passo avanti verso un futuro automobilistico più sostenibile.