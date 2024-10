Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone vince il "Best of Show" al Concorso d’Eleganza Festival Car 2024

La terza edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car 2024, svoltasi tra le vie di Revigliasco Torinese, ha visto trionfare la Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone come "Best of Show".

Questo raro esemplare, progettato da Giovanni Michelotti, ha conquistato anche il premio di categoria "Senior" per le vetture fino al 1960.

Un evento di grande successo tra storia e passione

Si è conclusa con grande successo la terza edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car 2024, organizzata da Autoappassionati.it e ospitata tra le vie e le piazze di Revigliasco Torinese. L’evento, giunto ormai alla sua terza edizione, ha radunato quasi 100 vetture di interesse storico che hanno sfilato in una parata partita dal Castello Reale di Moncalieri, attraversando il pittoresco borgo piemontese.

La Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone: un’icona del design automobilistico

Il premio più ambito della manifestazione, il prestigioso "Best of Show", è stato assegnato alla straordinaria Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone, un esemplare unico prodotto nel 1952 dalla Carrozzeria Bertone su disegno del celebre stilista Giovanni Michelotti. Questa vettura iconica ha anche vinto il premio di categoria "Senior", riservato alle auto prodotte fino al 1960. La sua linea elegante e distintiva, ispirata allo stile americano degli anni Cinquanta, ha conquistato la giuria composta da esperti di design automobilistico.

La storia di un capolavoro ritrovato

La Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone ha una storia affascinante: esposta per la prima volta al Salone di Torino del 1952, ha poi partecipato a vari concorsi d'eleganza prima di sparire dai radar per decenni. Solamente nel 2020 è riapparsa in occasione della mostra "Lancia Aurelia 1950 – 2020. Mito Senza Tempo" a Torino, per poi tornare alla ribalta quest'anno al Concorso d’Eleganza Festival Car 2024. Con soli 4.000 km percorsi, questa vettura è un raro esempio di conservazione perfetta e non restaurata, mantenendo intatti i dettagli originali, come i pneumatici CEAT di primo equipaggiamento.

Un connubio perfetto tra classicismo e innovazione

Dal punto di vista stilistico, l’Aurelia B52 incarna perfettamente il binomio “classicismo e innovazione” che caratterizza la filosofia del marchio Lancia. La linea allungata e slanciata, la calandra a scudo, i proiettori frontali con dimensioni differenziate e l’uso diffuso di cromature sono elementi che richiamano sia l'eleganza italiana che l’influenza americana. Anche all’interno, il design del cruscotto è un esempio di modernità per l’epoca, ricco di comandi e strumenti per la guida.

Lancia: un marchio che unisce passato e futuro

Il trionfo di questa Lancia non è solo un tributo alla sua bellezza senza tempo, ma anche un riconoscimento al valore storico e culturale del marchio italiano. La Lancia Aurelia, in particolare, è una delle vetture che ha ispirato i futuri modelli del brand, come parte della strategia "Progressive Classic", che celebra il legame con l'heritage del marchio e la sua capacità di innovare guardando al futuro. Le forme pulite, i volumi equilibrati e la reinterpretazione del frontale a “calice” sono tratti che uniscono passato e futuro in un perfetto equilibrio stilistico.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto storiche

Il Concorso d’Eleganza Festival Car 2024 si conferma così come uno degli appuntamenti più interessanti e prestigiosi per gli appassionati di auto storiche in Italia, e la Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone rimarrà nella memoria di tutti i presenti come simbolo di eleganza e raffinatezza senza tempo.