Lancia e Miki Biasion protagonista al Motor Show di Bruxelles 2025: il ritorno della leggenda italiana nel motorsport

Lancia torna a far sognare gli appassionati di auto e di motorsport al Motor Show di Bruxelles 2025.

La 101esima edizione dell’evento si sta rivelando un vero successo, con un'affluenza straordinaria di pubblico che ha riempito i padiglioni della manifestazione sin dai primi giorni. E nel cuore di questo palcoscenico internazionale, lo stand Lancia risplende, attirando l'attenzione di curiosi, giornalisti e professionisti del settore.

La grande protagonista è la Nuova Ypsilon, proposta nelle versioni Ibrida ed Elettrica, simbolo della nuova era del marchio. Ma a catalizzare l'entusiasmo generale è la Ypsilon Rally4 HF, un nome che evoca il glorioso passato sportivo di Lancia e segna il ritorno della casa italiana nel mondo delle competizioni automobilistiche.

Durante la conferenza stampa, il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha condiviso la visione del futuro del marchio, ribadendo gli obiettivi del piano strategico avviato nel 2021, il cosiddetto “Rinascimento di Lancia”. “Il nostro Rinascimento sta procedendo a passo spedito e il 2025 sarà un anno cruciale nella nostra roadmap”, ha dichiarato Napolitano. “Segnerà il ritorno di Lancia nel motorsport e vedrà il debutto della Nuova Ypsilon HF da 280 CV, un modello che rilancerà la gloriosa sigla HF”.

Tra gli annunci più attesi, il manager ha confermato che la nuova ammiraglia della casa sarà prodotta nello storico stabilimento Stellantis di Melfi a partire dal 2026, consolidando l'importanza dell'Italia nel progetto di rilancio del marchio.

Ma il vero momento clou della giornata è stato l'arrivo di Miki Biasion, leggenda dei rally e due volte campione del mondo, che ha tenuto a battesimo la nuova Ypsilon Rally4 HF. Emozionato e accolto da applausi e flash, Biasion ha condiviso un ricordo speciale: “Se da bambino il tuo sogno era la pista, allora il tuo sogno era rosso come una Ferrari. Ma se sognavi di diventare pilota di rally, allora il tuo sogno si chiamava Lancia”.

La Ypsilon Rally4 HF è stata sviluppata con il contributo diretto di Biasion, che ha lavorato con il team Stellantis Motorsport per mettere a punto una vettura destinata a fare la differenza nel panorama delle competizioni. Dotata di un motore 1.2 Turbo da 212 CV, cambio SADEV a cinque rapporti e sospensioni regolabili Ohilns, questa vettura non è solo un omaggio alla tradizione, ma rappresenta anche una concreta opportunità per i giovani talenti di emergere nel mondo del rally grazie al Trofeo Lancia. Il montepremi? Ben 300.000 euro e sei gare nel Campionato Italiano Rally 2025.

Parallelamente al ritorno nelle competizioni, Lancia continua a espandere la propria presenza internazionale. La strategia prevede l’apertura di 70 nuovi concessionari e 150 punti di assistenza nelle principali città europee, a partire da Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Germania. In Italia, nel frattempo, si è completato il rinnovamento delle 160 “Casa Lancia”, showroom esclusivi che incarnano la nuova identità del brand, basata su qualità, elettrificazione, sostenibilità e innovazione.

Il Motor Show di Bruxelles proseguirà fino al 19 gennaio, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire da vicino il fascino senza tempo di Lancia. Dalla Nuova Ypsilon alla Ypsilon Rally4 HF, il marchio italiano continua a dimostrare di avere tutte le carte in regola per scrivere un nuovo capitolo nella sua lunga storia di successi. Un capitolo che parla di stile, innovazione e sportività, capace di ispirare le generazioni presenti e future.