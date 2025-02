Lancia, icona del rally: dalla Stratos alla Delta, un’eredità leggendaria

Se c’è un nome che incarna la storia dei rally, quello è Lancia. Il marchio italiano ha scritto pagine indelebili nel motorsport,

dominando il Campionato del Mondo Rally e conquistando titoli leggendari con vetture come la Stratos e la Delta HF Integrale.

Oggi, questa gloriosa tradizione torna sotto i riflettori grazie alla mostra temporanea “Rally Legends - From Dust to Glory”, ospitata dall’Autoworld Museum di Bruxelles dal 28 febbraio al 21 aprile 2025. Due delle protagoniste dell’evento sono proprio la Lancia Stratos Gr.4 Alitalia (1974) e la Lancia Delta HF Integrale Gruppo A (1992), autentici simboli di un’era di trionfi.

Ma Lancia non è solo passato: con la nuova Ypsilon Rally4 HF, il marchio segna il suo ritorno nel mondo delle competizioni.

Un mese di grandi emozioni per Lancia in Belgio

L’evento di Bruxelles è solo l’ultimo capitolo di un periodo entusiasmante per Lancia in Belgio. A gennaio, il Motor Show 2025 di Bruxelles ha visto il marchio italiano tra i grandi protagonisti, con il debutto della nuova Lancia Ypsilonnelle varianti ibrida ed elettrica e la presentazione della grintosa Ypsilon Rally4 HF.

Il momento più atteso è stato senza dubbio l’arrivo sullo stand di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally, che ha tenuto a battesimo la Ypsilon Rally4 HF accanto a Luca Napolitano, CEO di Lancia.

Lancia Ypsilon Rally4 HF: il ritorno alle competizioni

Dotata di un motore 1.2 Turbo da 212 CV, cambio SADEV a cinque rapporti, sospensioni regolabili Öhlins e interni da corsa firmati Sparco, la nuova Ypsilon Rally4 HF è già un successo, con oltre 80 preordini raccolti in Europa in soli tre mesi.

La vettura sarà protagonista del Trofeo Lancia, che si disputerà all’interno del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) con sei gare distribuite in cinque appuntamenti. Il montepremi è di ben 360.000 euro, tra i più alti del panorama nazionale. Inoltre, il miglior pilota Under 35 avrà la possibilità di entrare nella squadra ufficiale Lancia Corse HF per la stagione successiva nel FIA ERC.

La leggenda della Stratos: il dominio degli anni ’70

Alla mostra di Bruxelles, una delle star indiscusse è la Lancia Stratos Gr.4 Alitalia (1974), l’auto che ha rivoluzionato il mondo dei rally.

Progettata da Marcello Gandini per Bertone e spinta da un motore Ferrari V6 2.4 litri da 300 CV, la Stratos è stata la prima vettura creata appositamente per vincere i rally. Il suo design compatto e aggressivo, unito a un’agilità senza precedenti, ha permesso a Lancia di dominare la scena per anni.

Tra le sue vittorie più celebri spiccano:

Tre titoli mondiali costruttori consecutivi (1974-1976)

Tre Rally di Monte Carlo vinti (1975, 1976, 1977)

Successi alla Targa Florio e alla Carrera Panamericana

La Stratos esposta a Bruxelles fa parte della collezione Stellantis Heritage e di solito è conservata all’Heritage Hub di Torino, nel reparto “The Rally Era”.

Lancia Delta HF Integrale: il mito degli anni ‘80 e ‘90

Accanto alla Stratos, un’altra regina dei rally troneggia nella mostra: la Lancia Delta HF Integrale Gruppo A (1992).

Dal 1987 al 1992, la Delta HF Integrale è stata l’assoluta dominatrice del WRC, conquistando sei titoli mondiali costruttori consecutivi e stabilendo un record ancora imbattuto.

Le sue principali caratteristiche tecniche:

Motore 2.0 turbo da oltre 300 CV

Trazione integrale con differenziale Torsen

Cambio a 6 marce e assetto ottimizzato per la competizione

I suoi successi includono:

Sei Campionati del Mondo Rally Costruttori (1987-1992)

Quattro Campionati del Mondo Rally Piloti

46 vittorie nei rally mondiali

Ogni evoluzione della Delta ha portato miglioramenti significativi, rendendola l’auto da battere per anni. La versione HF Integrale 16V Evoluzione (1991) ha segnato l’ultima fase dell’epopea Delta, con carreggiate allargate e nuove soluzioni aerodinamiche.

Il Rinascimento di Lancia: una strategia internazionale

Oltre alle competizioni, Lancia sta portando avanti un ambizioso piano di rilancio internazionale. Nel 2024, il marchio è tornato ufficialmente nella regione Belgio-Lussemburgo, aprendo dieci nuovi showroom tra Bruxelles, Gand, Namur e Hasselt.

A livello europeo, il piano di espansione prevede 70 nuovi concessionari e 150 punti di assistenza in città strategiche di Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e, dal 2025, anche Germania.

In Italia, il processo di rinnovamento ha riguardato le 160 Casa Lancia, showroom premium che incarnano i quattro pilastri del marchio:

Qualità

Elettrificazione

Sostenibilità

Modello di vendita innovativo

Il futuro di Lancia tra heritage e innovazione

Lancia sta dimostrando che la sua eredità non è solo un ricordo del passato, ma una base solida per il futuro. Con il ritorno nei rally, l’espansione internazionale e modelli innovativi come la Ypsilon elettrica e Rally4 HF, il brand italiano punta a riconquistare il cuore degli appassionati.