Lancia: la nuovo Ypsilon segna l'inizio dell'era elettrica

Il marchio Lancia ha inaugurato una nuova era con il lancio della Nuova Lancia Ypsilon,

un modello che non solo riafferma lo stile e l'eleganza italiani ma segna anche l'entrata del marchio nell'ambito dell'elettrificazione. Durante un tour che ha toccato 60 concessionari in 20 regioni italiane, il nuovo modello ha catturato l'attenzione di migliaia di appassionati, sottolineando l'entusiasmo che circonda questa rinascita.

Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha sottolineato come la Nuova Ypsilon rappresenti non solo un nuovo inizio per il marchio ma anche il primo passo per riconfermare Lancia come un marchio desiderabile e credibile nel mercato premium europeo. "Nuova Lancia Ypsilon è simbolo di stile ed eleganza italiana," ha dichiarato Napolitano, evidenziando l'intento di celebrare il legame con l'ambiente naturale italiano attraverso un tour evocativo.

Caratteristiche e innovazioni della nuova Lancia Ypsilon

La Nuova Ypsilon è una hatchback del segmento B premium, che offre una serie di caratteristiche avanzate come un ampio display da 10.25 pollici, un sistema di ausilio al parcheggio di alto livello e un'illuminazione esterna all'avanguardia. È disponibile nelle versioni full electric e ibrida, e si distingue per essere il primo modello di produzione Stellantis dotato del sistema S.A.L.A., un'interfaccia virtuale e intelligente che garantisce un'esperienza di guida confortevole e intuitiva.

I nuovi showroom Lancia: una boutique per l'automotive

Riflettendo i pilastri strategici di qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello innovativo di vendita, i nuovi showroom Lancia trasformano l'esperienza d'acquisto in un viaggio esclusivo nel mondo del marchio. Ogni concessionaria, rinnovata con la nuova Corporate Identity del marchio, offre un ambiente elegante e accogliente che riflette l'essenza del design italiano. Gli interni sono arricchiti da arredi firmati Cassina, con materiali preziosi e un design che invita al comfort e al benessere.

Prospettive future e espansione internazionale

Dopo il successo del tour italiano, la Nuova Lancia Ypsilon si prepara al suo debutto internazionale, con i primi lanci nei mercati del Belgio e dell'Olanda. La strategia di espansione prevede introduzioni successive in Francia e Spagna e, infine, in Germania nel 2025. Questo piano di lancio testimonia l'ambizione di Lancia di consolidare la sua presenza nel segmento premium europeo, promettendo di portare l'eleganza e l'innovazione italiane oltre i confini nazionali.