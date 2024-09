Lancia Nuova Ypsilon: porte aperte nei concessionari per scoprire la nuova era del marchio

Lancia inaugura la nuova era del marchio con un evento speciale che coinvolgerà i 160 concessionari Casa Lancia in tutta Italia.

Durante il weekend, infatti, si terrà il Porte Aperte dedicato alla Nuova Ypsilon, un'occasione imperdibile per ammirare e provare su strada il nuovo gioiello della casa automobilistica italiana.

Accolti nei rinnovati showroom, che puntano a offrire un'esperienza sempre più premium, i visitatori potranno scoprire le caratteristiche uniche della Nuova Lancia Ypsilon, un'auto che unisce design, efficienza, e tecnologia all'avanguardia. Le sue linee sinuose sono ispirate ai modelli iconici del marchio, come i fanali posteriori che richiamano la leggendaria Lancia Stratos, e l'iconico calice frontale, reinterpretato con moderni fari a LED.

Un'Evoluzione tecnologica per un'esperienza di guida senza pari

La Nuova Ypsilon segna una pietra miliare nella storia di Lancia, grazie all'introduzione del sistema S.A.L.A., un'interfaccia virtuale e intelligente che garantisce una guida confortevole e intuitiva. Questa innovazione rappresenta il futuro della mobilità del gruppo Stellantis, di cui la Nuova Ypsilon è il primo veicolo a beneficiare.

Non solo tecnologia, ma anche comfort e sicurezza ai massimi livelli: la vettura si distingue nel segmento delle hatchback premium per una serie di dotazioni di eccellenza, come il display centrale da 10.25 pollici, i sistemi di assistenza al parcheggio e di illuminazione esterna, e la Guida Autonoma di Livello 2, presente di serie. Questi elementi posizionano la Ypsilon come leader indiscusso nella categoria.

Una gamma per ogni esigenza: eleganza, comfort e sostenibilità

La gamma della Nuova Ypsilon offre tre versioni, pensate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La versione base, elegante e dinamica, è perfetta per i più giovani. La versione LX, invece, rappresenta il top di gamma per chi cerca il massimo in termini di dotazioni e comfort. Infine, la Edizione Cassina, nata dalla collaborazione con il celebre marchio di design, offre interni esclusivi che ricreano un vero e proprio "home feeling", enfatizzando l'eleganza e la sostenibilità.

Il concept degli interni della Nuova Lancia Ypsilon si basa proprio sull'idea di benessere, design e attenzione per l'ambiente, valori che contraddistinguono il brand. In particolare, la Edizione Cassina incarna al meglio questi principi, regalando a chi la guida un’esperienza di lusso e relax.

Motorizzazioni ibride ed elettriche per una mobilità sostenibile

Il nuovo modello è disponibile sia nella versione ibrida che in quella completamente elettrica, confermando l'impegno di Lancia verso una mobilità sostenibile. La versione ibrida è dotata di un motore da 1.2 litri con 100 cavalli e tecnologia 48V a tre cilindri, assicurando un'esperienza di guida fluida e, in alcuni casi, la possibilità di viaggiare in modalità elettrica.

Per chi invece desidera una soluzione completamente green, la Nuova Ypsilon Elettrica è equipaggiata con un motore da 156 cavalli e una batteria da 51 kWh, garantendo un’autonomia fino a 403 km (ciclo combinato WLTP). La ricarica rapida permette di passare dal 20% all’80% della batteria in soli 24 minuti, o di guadagnare 100 km di autonomia in 10 minuti.

Offerte e promozioni per il porte aperte

Durante il Porte Aperte, sarà possibile usufruire di offerte esclusive per l'acquisto della Nuova Lancia Ypsilon Ibrida o Elettrica. Grazie a un finanziamento agevolato, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4, è possibile ottenere la Nuova Ypsilon Ibrida a una rata di soli 130€ al mese per 35 mesi. Alla fine del finanziamento, il cliente potrà decidere se sostituire, tenere o restituire l'auto.

Per chi opta per la versione 100% elettrica, è disponibile una formula simile con una rata di 150€ al mese, che include anche la Easy Wallbox per la ricarica domestica, rendendo l’esperienza di possedere un’auto elettrica ancora più comoda e accessibile.