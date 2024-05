Lancia presenta la Nuova Ypsilon: eleganza e tecnologia per tutti

“Oggi si compie un altro passo decisivo nel nostro percorso di Rinascimento. Lancia conferma il suo piano ambizioso e presenta la sua gamma completa di Nuova Lancia Ypsilon

la prima vettura della nuova era del marchio, composta da tre versioni per tre diversi clienti: Nuova Lancia Ypsilon, che rappresenta l’approdo nel mondo dell’eleganza italiana; Nuova Lancia Ypsilon LX, la migliore espressione del modello, un vero e proprio status symbol; infine, Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, un vero e proprio manifesto del comfort. Una gamma semplice con un posizionamento di prezzo chiaro e al centro del mercato. Nuova Lancia Ypsilon racconta quattro storie: la guidabilità, in termini di maneggevolezza, agilità, comfort e piacere di guida; la tecnologia, all’avanguardia, sempre semplice e intuitiva, in perfetto stile Lancia, al servizio del benessere a bordo, della sicurezza e della connettività; l’elettrificazione, con una vettura che nella sua versione 100% elettrica è capace di garantire ottime prestazioni, massima efficienza, autonomia e tempi di ricarica al vertice della categoria; e infine l’eleganza tipica delle Lancia più belle, con uno stile senza tempo, ispirato al passato e contemporaneo al contempo. Una vettura, quattro storie!” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

Benessere e Piacere di Guida

La Nuova Lancia Ypsilon è una city car intelligente che si distingue per la semplicità di guida e manovrabilità. Agile in città e divertente su strade collinari, si basa sulla piattaforma multi-energia CMP, ideale per motori full electric e ibridi. Il design e la produzione hanno puntato su un'auto agile, dinamica e confortevole, raggiungendo un livello di premiumness assoluta. Gli interventi principali si sono concentrati su benessere a bordo, qualità sonora, produttiva e piacere di guida, con un'attenzione particolare all'isolamento acustico, alla qualità delle guarnizioni delle portiere e al nuovo design delle maniglie.

Tecnologia Intuitiva

La nuova Ypsilon vanta una dotazione tecnologica ricca e semplice da usare. Il sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) centralizza audio, climatizzazione e illuminazione, creando un ambiente confortevole con un semplice tocco. Sedili regolabili elettricamente, massaggianti e riscaldati, un sistema di accesso e avvio senza chiave e un display da 20.5” completano l'esperienza premium. CarPlay e Android Auto wireless, caricatore wireless e assistente virtuale S.A.L.A. HUB migliorano ulteriormente la connessione tra auto e conducente.

Elettrificazione e Prestazioni

Disponibile in versione full electric e ibrida, la nuova Ypsilon offre una power unit da 156 CV/115 kW e una batteria da 51kWh per un'autonomia fino a 403 km in ciclo combinato WLTP. La versione MHEV è alimentata da un motore ibrido 1.2 L 3 cilindri 100 CV con tecnologia a 48V, offrendo efficienza e affidabilità.

Eleganza Senza Tempo

Il design della Nuova Ypsilon richiama la storica calandra Lancia e omaggia la Lancia Stratos con fanali a LED. Gli interni, curati in collaborazione con Cassina, riflettono un home feeling elegante e sostenibile. I colori esterni disponibili sottolineano il legame con il territorio italiano e la raffinatezza del marchio.

Offerta Completa

La Nuova Lancia Ypsilon è disponibile in Italia a partire da 24.900€ nella versione ibrida e 22.900€ nell'elettrica, con ecoincentivi in caso di rottamazione. Un'offerta finanziaria con una rata mensile di 130€ per 36 mesi include l'estensione della garanzia e la Easy Wallbox per la versione elettrica. L'offerta è valida fino al 31 maggio.

La nuova Ypsilon rappresenta un nuovo capitolo per Lancia, combinando eleganza, tecnologia e sostenibilità in un'auto versatile e moderna, perfetta per il mercato odierno.