Lancia si aggiudica la XX edizione del Premio San Bernardino

Si è svolta a Roma, presso l’Aula Giubileo dell’Università LUMSA, la cerimonia conclusiva della XX edizione del Premio San Bernardino,

il prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori campagne pubblicitarie, Profit e Non Profit, che veicolano messaggi etici per indurre un cambiamento positivo nella società.

Ad aggiudicarsi il premio, nella categoria Profit, è stata la campagna “Punch” di Lancia con la seguente motivazione espressa dalla giuria: il messaggio, in modo breve e immediato, punta a risvegliare le coscienze e a rendere tutti più sensibili e responsabili verso quella che è ormai un’emergenza.

Contraddistinto da immagini forti e al contempo eleganti e rispettose nel trattare un tema così delicato, lo spot “Punch” vede protagonista Cristiana Capotondi che invita tutti a impegnarsi nella diffusione di una cultura inclusiva, incentrata su valori universali di amore, rispetto e bellezza. Al suo fianco la serie speciale Ypsilon Alberta Ferretti, attraverso la quale le donne ritrovano le loro sfumature e la loro libertà di esprimersi. Dopo quattro generazioni e oltre tre milioni di unità vendute, ancora oggi il modello Lancia continua ad affascinare la clientela femminile, confermandosi leader indiscusso del segmento B.

Da sempre Lancia si è schierata a fianco di cause culturali e civili di vario genere.

E con lo stesso spirito, lo scorso aprile, il marchio ha presentato questo progetto di sensibilizzazione, espressione di una responsabilità sociale verso le donne. Sostenibilità e responsabilità sociale sono tra i pilastri del Rinascimento di Lancia per contribuire a creare un mondo migliore per le generazioni future.

Lo spot “Punch” è stato ideato dall’agenzia creativa Armando Testa, diretto dal regista Ago Panini, per la casa di produzione Movie Magic, con musiche del maestro Flavio Ibba.