Lancia Ypsilon Alberta Ferretti protagonista della Milano Fashion Week

Fino al 28 febbraio Milano ospiterà la seconda edizione annuale della Fashion Week, uno degli eventi più importanti nel settore del prêt-à-porter,

che porta la moda femminile Autunno/Inverno 2022/23 nelle strade del capoluogo lombardo. Sulla prestigiosa passerella "sfilerà" la nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, la serie speciale nata dall’incontro con la famosa stilista italiana.

Il legame tra il marchio Lancia e il mondo della moda è da sempre indissolubile e si è ulteriormente rafforzato proprio con questa nuova versione della fashion city car per eccellenza che racchiude i valori condivisi dai due marchi del Made in Italy: eleganza, femminilità, attenzione all'ambiente, cura dei dettagli e stile sempre contemporaneo. E dopo quattro generazioni, oltre tre milioni di unità vendute dal 1985, più di 35 serie speciali, leader nel suo segmento, oggi tocca alla nuova Ypsilon Alberta Ferretti esaltare le doti di compattezza della city car del segmento B più amata dalle donne italiane, traghettando la sua immagine senza tempo verso un domani più sostenibile per le generazioni future.

Dal 22 febbraio e per tutto il mese di marzo la Nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti sarà esposta presso il Moscova District Market, il rinomato spazio sito in Via Alessandro Volta 7A e dedicato alle private sales dei marchi della moda, dove i clienti possono accedere esclusivamente su invito e prenotazione online. Sarà così possibile apprezzare il perfetto equilibrio di contrasti in termini di colori, materiali e forme della nuova serie speciale di Ypsilon. Inoltre, tramite un QR code, i visitatori potranno collegarsi al sito Lancia.it, configurare la propria vettura, personalizzandola a proprio piacimento e procedere con l'acquisto on-line tramite la piattaforma e-shop del sito.

La passerella della fashion city car sarà accompagnata della musica di Radio Monte Carlo, partner ufficiale dell’iniziativa. Un primo assaggio della collaborazione si è avuto martedì sera con il raffinato Dj set, curato proprio da RMC, che ha fatto da colonna sonora al cocktail party esclusivo con cui è stato inaugurato lo spazio Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, alla presenza di numerose personalità del jet set. Fino al 28 febbraio, la giornalista Monica Sala di RMC racconterà, attraverso la voce dei protagonisti, la nascita della nuova serie speciale e della campagna di comunicazione “Tante personalità. La Tua”, ideato dall’agenzia Armando Testa. In particolare, saranno svelati i segreti dello spot - realizzato dalla casa di produzione Movie Magic, con la regia di Ago Panini - che prende ispirazione dal colore cangiante degli esterni, il Grigio Alberta Ferretti, e mette in scena due aspetti della stessa persona: uno più posato e razionale e l'altro più brillante e ironico. Protagonista della campagna è l’attrice Cristiana Capotondi, interprete ideale per la sua personalità elegante, autentica e allo stesso tempo grintosa.