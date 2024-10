Lancia Ypsilon Rally4 HF: il ritorno del mito nei rally con la nuova HF da 212 CV

Il mondo del rally accoglie il ritorno di Lancia con l’introduzione della Ypsilon Rally4 HF, un’auto che incarna la storia del marchio e segna una nuova era per i giovani talenti nel motorsport.

Presentata in anteprima al Proving Ground di Stellantis a Balocco, questa vettura potente e agile è stata sviluppata dalla collaborazione tra Lancia e Stellantis Motorsport per rappresentare un trampolino di lancio per i piloti emergenti.

Con 212 CV, motore 1.2 Turbo a tre cilindri e una trasmissione meccanica a 5 marce con differenziale autobloccante, la Ypsilon Rally4 HF è progettata per garantire elevate prestazioni e il massimo controllo in gara. La configurazione a trazione anteriore offre reattività e agilità, rendendola perfetta per la categoria Rally4, un contesto dove i futuri campioni possono mettere alla prova le proprie abilità.

Luca Napolitano: "Lancia è tornata nei rally con passione e innovazione"

Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha espresso il significato di questo ritorno per il marchio: “Il 2025 segnerà il ritorno di Lancia nel motorsport, con l’obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee. Con un mix di tradizione e innovazione, Lancia guarda al futuro con passione e ambizione. E se il 2026 sarà l’anno dell’ammiraglia Gamma, il 2025 sarà dedicato al rilancio della gloriosa sigla HF. Quando si parla di HF, la memoria non può che andare alle leggendarie Stratos, 037 e Delta, che hanno dominato le gare di rally per 20 anni.”

Una vettura ispirata alle leggende e dedicata ai giovani talenti

La Ypsilon Rally4 HF non solo riporta Lancia nel rally, ma inaugura anche il “Trofeo Lancia Rally”, che si svolgerà su sei gare del Campionato Italiano Rally 2025. Il montepremi complessivo è di circa 300.000 euro, tra premi gara e il premio finale per il vincitore assoluto, che avrà l’opportunità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF del team ufficiale Lancia Corse HF. Con un prezzo di 74.500 euro, la Ypsilon Rally4 HF è ordinabile presso lo Stellantis Motorsport Racing Shop.

La Ypsilon Rally4 HF è un tributo alla storia di Lancia nei rally

A capo del progetto è stato nominato Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, che ha dichiarato: “La Ypsilon Rally4 HF è un tributo alla storia di Lancia nei rally, pensata per offrire emozioni e divertimento, proprio come la mitica Fulvia Coupé HF degli anni ’60. Del resto, la nuova vettura è stata creata per chi, mettendosi al volante, vuole sentirsi parte di una storia fatta di coraggio, innovazione e vittorie.” La fase finale di messa a punto è in corso, con omologazione prevista per il 1° gennaio 2025 e le prime consegne a partire da fine gennaio.

La versione stradale ad alte prestazioni: Ypsilon HF

Oltre alla versione da rally, Lancia ha presentato anche la Ypsilon HF, versione stradale con motorizzazione 100% elettrica da 280 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5,8 secondi. Il design richiama le vetture iconiche del passato Lancia, con assetto ribassato e carreggiata allargata. Questa versione rappresenta il rinnovato impegno di Lancia per unire potenza, stile e sostenibilità in una vettura che porta il DNA sportivo del marchio nelle strade quotidiane.

Miki Biasion: "Lancia è il sogno di chi vuole diventare pilota di rally"

Per lo sviluppo della Ypsilon Rally4 HF e della Ypsilon HF, Lancia ha coinvolto Miki Biasion, leggenda del motorsport e due volte campione del mondo rally con la Lancia Delta. Biasion ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, ricordando l’attrattiva del marchio: “Se da bambino il tuo sogno era la pista, allora il tuo sogno era rosso come una Ferrari. Ma se sognavi di diventare pilota di rally, allora il tuo sogno si chiamava Lancia. Sono onorato di aver lavorato insieme ai team di Lancia e Stellantis Motorsport nella messa a punto della Ypsilon HF e della Ypsilon Rally4 HF.”

Con il ritorno della Ypsilon Rally4 HF, Lancia riafferma la propria presenza nel motorsport e invita i giovani piloti a far parte di una tradizione leggendaria. L’avventura è già iniziata e punta a riportare il nome HF al centro delle competizioni automobilistiche, con una nuova generazione di campioni pronti a farsi strada.