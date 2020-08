Land Rover, causa persa contro Ineos che produrrà un'auto simile al Defender

Land Rover perde una causa riguardante l’ottenimento dei diritti del marchio per la forma del suo Suv Defender. Non potrà così mettere fine alla volontà del miliardario Jim Ratcliffe e del suo gruppo Ineos di voler produrre il suo fuoristrada, il Grenadier, con i lineamenti molto simili al modello del marchio di Gaydon. La decisione dell’ufficio di proprietà intellettuale del Tribunale di Londra è arrivata lo scorso lunedì, 3 luglio, con il respingimento dell’appello di JLR (di proprietà del costruttore indiano Tata Motors) perché “le forme che cercava di proteggere non sono abbastanza distintive”, recita il verdetto finale della sentenza. Confermate dunque le tesi di Ineos secondo le quali, sebbene le differenze di progettazione possano sembrare significative per alcuni specialisti, "potrebbero non essere importanti o addirittura non riconosciuti dai comuni consumatori".

Nel 2021 il Grenadier

Il Grenadier, simile nell'aspetto al Land Rover Defender, è un veicolo piuttosto robusto e con quattro ruote motrici che richiama ai viaggi nei safari africani ed escursioni ma nell’entroterra australiano. E proprio il 67enne Ratcliffe ha detto che il noto Suv del marchio britannico ha ispirato il modello Ineos. mentre il marchio di Gaydon ha espresso tutta la sua delusione per l’esito della causa, sostenendo che la forma del Defender è stata registrata in diversi mercati. "Il nostro modello è un veicolo iconico che fa parte del passato, del presente e del futuro di Land Rover - scrive ancora la società -. La sua forma unica è immediatamente riconoscibile e rappresenta il marchio Land Rover in tutto il mondo”. D’altro umore, come inevitabile che sia, l’azienda di Ratcliffe, che sempre in una nota ha fatto sapere di continuare “con i nostri piani di lancio” e di essere entusiasta “di portare il Grenadine sul mercato nel 2021”.