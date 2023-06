LBX, il Suv compatto Lexus che punta sul lusso

Lexus lancia LBX, Premium Hybrid, acronimo di Lexus Breakthrough Crossover, un SUV compatto che punta alla qualità e all’attenzione ai dettagli nonostante le dimensioni ridotte.

Il nuovo modello costituisce un forte richiamo a un pubblico più giovane e a coloro che potrebbero non aver mai preso in considerazione una Lexus prima d'ora. Sarà una proposta interessante per coloro che cercano un mezzo più compatto o un secondo veicolo.

L'ingegnere capo Kunihiko Endoh ha dichiarato: “Il nostro obiettivo era quello di sfidare il concetto convenzionale di auto di lusso.

Abbiamo cercato di ottenere un'esperienza di guida che permettesse un dialogo naturale tra il guidatore e il suo veicolo ed un design che avesse una presenza raffinata”. Lo stile di LBX stabilisce una nuova identità Lexus con un design frontale "Resolute Look" che reinterpreta la famosa griglia a clessidra. Il look è muscoloso e potente. La griglia senza cornice dà vita alle linee della carrozzeria a clessidra di LBX, contribuendo all'aspetto forte e dinamico della vettura. Inoltre, è efficiente dal punto di vista aerodinamico e contribuisce a regolare il flusso d'aria sopra e intorno alla vettura. Il nuovo design dei fari dona una forte impronta visiva, con le luci diurne e gli indicatori di direzione integrati in unità bi-funzionali. Con questa nuova disposizione, la caratteristica forma a L dei fari è stata modificata per essere rivolta verso l'esterno anziché verso l'interno, in modo da corrispondere all’impostazione di ciascun indicatore di direzione.