Leasys: da vent’anni il leader del noleggio a lungo termine

Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, celebra vent’anni dall’avvio delle proprie attività.

Due decenni di storia, fondata su una solida esperienza nei servizi di mobilità, che hanno portato la società a essere oggi leader in Italia nel settore del noleggio a lungo termine e tra le prime in Europa. Un traguardo importante, per Leasys, in un percorso di crescita che non accenna a fermarsi: la società lo festeggia annunciando che, entro la fine dell’anno, saranno oltre 400.000 i veicoli della propria flotta complessiva e più di 600 i Mobility Store in Europa, a supporto di un’offerta a 360° che spazia dal noleggio a breve/medio termine al lungo termine, dall’abbonamento all’auto al car sharing

Leasys esordisce nel 2001 come operatore di noleggio a lungo termine B2B in Italia. Nel 2005 Fiat diventa l’unica proprietaria della società, che l’anno successivo entra a far parte, insieme a Savarent (anch’essa attiva nel settore del noleggio a lungo termine), di FGA Capital, l’attuale FCA Bank. Nel 2010 Leasys e Savarent si fondono in un’unica società.

Il 2016 segna una prima svolta per Leasys, passata sotto il pieno controllo di FCA Bank, joint venture paritetica tra FCA Italy S.p.A. e Crédit Agricole Consumer Finance. Da allora il percorso di crescita della società conosce una decisa accelerata: Leasys lancia Be Free, formula di noleggio a lungo termine per i privati, sancendo il suo ingresso anche nel mercato del noleggio B2C. Inoltre, nel 2017, dà il via alla sua espansione in Europa, che l’ha portata oggi a essere operativa in altri 11 Paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

Nel 2018, un secondo evento cruciale per l’evoluzione di Leasys: l’acquisizione di Winrent, tra le principali compagnie di autonoleggio in Italia, con cui la società si apre al business del noleggio a breve termine, acquisendo successivamente società simili anche in Francia, Spagna e Regno Unito. Un anno dopo, con l’inaugurazione della rete dei Leasys Mobility Store e il lancio di Leasys CarCloud, prima formula di abbonamento all’auto accessibile attraverso Amazon, la società raggiunge la piena maturità, affermandosi come protagonista del mercato europeo della mobilità a 360°, con soluzioni “da un minuto a una vita intera” ispirate ai trend dello sharing, della disownership e della subscription economy.

Infine, nel 2020, l’inizio di una nuova fase, rappresentata dall’avvio del progetto di “rivoluzione della mobilità sostenibile”, insieme a FCA Bank. L’iniziativa ha già portato all’elettrificazione di tutti gli Store europei e alla creazione della rete privata di colonnine elettriche più grande d’Italia. La strategia sull’elettrico ha toccato anche la flotta di Leasys: la società punta ad avere, entro la fine del 2022, oltre il 50% di modelli ibridi o elettrici nella flotta dello short term. L’impegno in favore di una mobilità sostenibile è culminato nel 2021 con il lancio del car sharing elettrico LeasysGO! e l’emissione del primo green bond da 500 milioni di euro sul mercato dei capitali.