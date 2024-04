Lexus alla Milano Design Week 2024: il futuro del design automobilistico

Per il quindicesimo anno consecutivo, Lexus si conferma protagonista alla Milano Design Week, presentando il suo nuovo concept innovativo e sostenibile.

L'installazione, intitolata "Time", si propone come una visione futuristica della mobilità, guidata da principi di zero emissioni e di centralità dell'esperienza umana.

Dal 16 al 21 aprile, il Superstudio Più in zona Tortona, cuore pulsante del design e della moda milanese, ospiterà le due opere che compongono "Time". Queste rappresentano il culmine dell'impegno di Lexus verso un futuro sostenibile e sono ispirate al concetto di Lexus Future Zero-emission Catalyst.

L'opera "BEYOND THE HORIZON", ideata da Hideki Yoshimoto di Tangent, si ispira al modello di elettrificazione Lexus LF-ZC. È progettata per esprimere una guida dinamica e intuitiva attraverso una serie di sculture che giocano con la luce e l'ambiente, creando un'esperienza multisensoriale per i visitatori.

Parallelamente, l'installazione "8 Minutes and 20 Seconds" dell'olandese Marjan van Aubel, utilizza la luce solare per animarsi e cambiare in risposta ai movimenti dei visitatori. Il tempo, che dà il nome all'installazione, è una metafora del percorso che la luce solare compie per raggiungere la Terra, riflettendo i lunghi progressi di Lexus nel campo dell'elettrificazione.

Lexus utilizza la Milano Design Week come palcoscenico per dimostrare il suo impegno continuo nell'innovazione. La scelta di materiali sostenibili e il design incentrato sull'uomo sono solo alcuni degli aspetti che testimoniano l'evoluzione del marchio verso un futuro più verde.

In aggiunta a "Time", Lexus presenta anche LBX, il suo nuovo SUV compatto, che segna l'ingresso del marchio in un nuovo segmento di mercato. LBX combina lusso e dimensioni compatte, con interni che offrono materiali di alta qualità e una configurazione che pone il guidatore al centro dell'esperienza di guida.

Quest'anno, quindi, Lexus non solo celebra il design e l'innovazione, ma si pone anche come pioniere di un futuro in cui la tecnologia e la sostenibilità vanno di pari passo, rimodellando continuamente l'esperienza automobilistica in chiave moderna e responsabile.