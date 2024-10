Louis Vuitton Cup 2024, Luna Rossa si ferma in finale sconfitta da Ineos Britannia

Luna Rossa Prada Pirelli ha visto interrompersi il suo cammino verso la 37^ America's Cup, fermata in finale da Ineos Britannia nella Louis Vuitton Cup 2024.

Dopo una serie di regate intense e combattute, il team britannico ha prevalso nell’ultimo match, chiudendo le porte a Luna Rossa per accedere alla sfida decisiva. Nonostante la delusione, il team italiano si è dimostrato all’altezza della competizione, con performance di alto livello che hanno onorato ancora una volta il nome del Made in Italy e del marchio Prada.

La Finale: Una Battaglia fino all’Ultimo Metro

L'undicesimo match delle finali tra Luna Rossa e Ineos Britannia è stato caratterizzato da un’aspra lotta tattica, con l’equipaggio italiano, guidato da Jimmy Spithill e Francesco Bruni, che ha lottato fino alla fine. Luna Rossa è partita con un leggero vantaggio sulla barca britannica, ma durante la prima bolina Ineos ha preso il comando girando per primo la boa. Nonostante gli sforzi del team italiano, che ha mantenuto alta la pressione sull’avversario, la rimonta non si è concretizzata.

Il momento clou della regata è stato nel quinto lato, quando Luna Rossa si è avvicinata fino a soli 4 secondi di distacco, ma non è riuscita a superare Ineos, che ha chiuso la regata vittorioso. L’equipaggio di Luna Rossa, composto da professionisti di alto calibro, ha dato prova di grande abilità e spirito combattivo, ma il team britannico, capitanato da Sir Ben Ainslie, ha dimostrato una precisione invidiabile.

Le Parole dei Protagonisti

Subito dopo l’arrivo, Francesco Bruni ha riconosciuto il merito degli avversari, complimentandosi sportivamente con Sir Ben Ainslie. “È un momento molto duro per me e per tutto il team. Avevamo tutte le carte in regola per competere al Match di Coppa, ma non abbiamo ottenuto i risultati sperati. Grazie mille a tutti i nostri supporter, ci avete fatto sognare. Torneremo ancora più forti.”

Anche Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa, ha espresso gratitudine per il lavoro del team e il supporto dei tifosi: “Nonostante la sconfitta, siamo consapevoli di aver dato il massimo. La Coppa America è un trofeo difficilissimo da vincere, e continueremo a provarci.”

La Visone per il Futuro

Nonostante la delusione del momento, Luna Rossa guarda già avanti. Lorenzo Bertelli, Chief Marketing Officer del Gruppo Prada, ha espresso fiducia nel futuro della squadra: “Abbiamo dimostrato di avere una barca potenzialmente la più veloce della competizione, e un team di giovani talenti. Il nostro futuro è brillante, continueremo a lottare con orgoglio e determinazione.”

Marco Tronchetti Provera, Executive Vice President di Pirelli, co-title sponsor del team, ha aggiunto: “Questo team è speciale, ha creato una generazione di giovani velisti appassionati. Continuare a sostenere Luna Rossa è un onore.”

Un Lavoro di Squadra che Continua

La campagna per l’America’s Cup non si ferma qui. Luna Rossa Prada Pirelli, sostenuta da partner come Prada e Pirelli, ha dichiarato la volontà di tornare a competere con ancora più determinazione, rafforzando il proprio team e puntando su nuove tecnologie. Il percorso verso la Coppa America è lungo e complesso, ma Luna Rossa ha già dimostrato più volte di poter essere protagonista in questo palcoscenico di prestigio internazionale.