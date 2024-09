Louis Vuitton Cup,la terza sfida tra GBR e ITA interrotta a causa delle condizioni meteo avverse

Una regata tanto attesa, caratterizzata da condizioni di vento debole e instabile, è stata annullata a Barcellona durante la Louis Vuitton Cup.

Dopo oltre un’ora e mezza di ritardo dalla partenza, nessuna delle due imbarcazioni AC75 è riuscita a completare il percorso entro i 45 minuti previsti dal regolamento, portando così il Comitato di Regata a prendere la difficile decisione di interrompere la competizione.

Condizioni meteorologiche incerte: Dal vento forte alla calma piatta

Barcellona, scenario della regata, ha mostrato un lato completamente diverso rispetto ai giorni precedenti. Se solo 48 ore prima il mare era agitato da venti di oltre 20 nodi, oggi una leggera brezza ha faticato a spingere le due imbarcazioni, provocando una serie di ritardi e rallentamenti lungo tutto il percorso.

Luna Rossa, rappresentante italiana, ha scelto inizialmente la sinistra del campo di gara, cercando di sfruttare eventuali variazioni di vento, mentre il team britannico (GBR) ha optato per la destra. La tattica di GBR ha pagato subito con un vantaggio alla prima boa, ma il team italiano è riuscito a recuperare e superare gli avversari durante la prima poppa. Tuttavia, la regata è stata segnata da continui cambi di leadership, con entrambe le squadre che si sono trovate in una situazione di equilibrio.

Il crollo del vento e il conseguente annullamento

Sul quinto lato del percorso, il vento è calato drasticamente, facendo uscire le imbarcazioni dai foil e riducendo la velocità a soli 4 o 5 nodi. In questa situazione, con le barche che avanzavano lentamente in assetto dislocante, è diventato evidente che nessuna delle due sarebbe riuscita a completare il percorso entro il tempo limite di 45 minuti. Di conseguenza, il Comitato di Regata ha deciso di annullare la regata, lasciando in sospeso il risultato di questa sfida tra Italia e Regno Unito.