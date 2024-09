Louis Vuitton Cup: Luna Rossa pareggia i conti con Ineos Britannia nelle finali

La Louis Vuitton Cup continua a regalare emozioni con una sfida al cardiopalma tra Luna Rossa e Ineos Britannia.

Nella quarta giornata delle finali, le due barche si ritrovano nuovamente in parità, con entrambi i team che collezionano tre punti dopo aver vinto un match ciascuno. Luna Rossa, pur penalizzata da un errore in partenza nel primo match, ha dimostrato ancora una volta di avere la velocità e la tattica necessarie per competere ai massimi livelli, riuscendo a dominare il secondo incontro della giornata.

Le condizioni del vento erano ideali per i AC75, con un vento da SW di 18/19 nodi e mare calmo. Questo ha permesso lo svolgimento regolare dei due match programmati, a differenza di ieri, quando il vento aveva reso le regate più complesse.

Match #05 – ITA vs GBR

La prima regata del giorno vede Luna Rossa entrare da sinistra nel box di prepartenza e scegliere la destra del campo. Tuttavia, un errore nel finale di approccio la fa cadere dai foil, regalando un margine decisivo a Ineos Britannia, che naviga senza particolari sbavature. Nonostante i tentativi dell’equipaggio italiano di forzare un errore negli avversari, la barca britannica mantiene il comando e taglia per prima il traguardo. Vincitore: GBR (+1 punto)

Match #06 – GBR vs ITA

Nel secondo match, Luna Rossa mostra un atteggiamento decisamente più aggressivo nella fase di prestart e vince nettamente la partenza, prendendo subito la destra del campo. Da quel momento, la regata diventa una sorta di replica della precedente, ma con ruoli invertiti. Luna Rossa mantiene un vantaggio di 4" alla prima boa, aumentando progressivamente il distacco fino a oltre 300 metri, concludendo la regata con un vantaggio di 17". Gli uomini guidati da Sir Ben Ainslie non riescono a colmare il gap, lasciando la vittoria agli italiani. Vincitore: ITA (+1 punto)

Con il risultato di 3-3 in classifica, la sfida rimane apertissima. Luna Rossa ha dimostrato di saper reagire agli errori e di possedere una velocità superiore in condizioni di vento stabili. Sarà interessante vedere come si evolveranno le prossime regate, con entrambe le squadre pronte a contendersi la finale.