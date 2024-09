Louis Vuitton Cup,Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia pronte alla battaglia per la finale

L’atmosfera si scalda a Barcellona in vista della Louis Vuitton Cup, dove Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia si scontreranno domani, 26 settembre,

per determinare chi affronterà Emirates Team New Zealand nella finale della 37^ America’s Cup. Il primo team a totalizzare sette punti vincerà le Challenger Selection Series. Luna Rossa entrerà nel box di prepartenza con mure a sinistra per il primo match.

Una sfida decisiva per Luna Rossa Prada Pirelli

Durante la conferenza stampa pre-finale, il timoniere Jimmy Spithill ha sottolineato l'importanza della competizione: "Sarà una battaglia dura contro uno dei challenger più forti di questa edizione". Spithill ha anche ribadito come il team abbia studiato a fondo Ineos Britannia, ma sia consapevole che l'avversario è cresciuto notevolmente dalle ultime regate. Anche Francesco Bruni, co-timoniere di Luna Rossa, ha messo l'accento sulla crescita dei team rispetto alla finale del 2021, ricordando che "la differenza tra vittoria e sconfitta la farà il team capace di performare al meglio in ogni aspetto".

Luna Rossa Youth e la finalissima dell'UniCredit Youth America’s Cup

Domani sarà una giornata cruciale anche per il team giovanile di Luna Rossa Prada Pirelli, che si sfiderà contro il team USA American Magic nella finalissima della UniCredit Youth America’s Cup. L'equipaggio giovanile, guidato da Marco Gradoni, cercherà di sfruttare ogni opportunità in un unico match race che decreterà il vincitore del trofeo riservato agli under 25. Gradoni ha sottolineato la necessità di manovre precise e una gestione attenta del vento, dichiarando la sua soddisfazione per l'affiatamento con i compagni di squadra.

Ocean&Climate Village: educazione e sostenibilità al centro dell'America's Cup

Ieri, sempre a Barcellona, è stata inaugurata la nuova edizione dell'Ocean&Climate Village, un'esibizione curata da UNESCO-IOC e supportata dal Gruppo Prada. La mostra è parte integrante del programma educativo SEA BEYOND, volto a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della conservazione degli oceani, e testimonia l'impegno di Luna Rossa Prada Pirelli e UNESCO nella promozione dell'educazione ambientale.