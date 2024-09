Louis Vuitton Cup, Luna Rossa vola in semifinale: due vittorie decisive contro American Magic

Nel secondo giorno delle semifinali della Louis Vuitton Cup, Luna Rossa ha messo a segno due vittorie fondamentali contro American Magic, consolidando la sua posizione con un totale di 4 punti.

La giornata è stata caratterizzata da condizioni di vento leggermente più sostenute rispetto alle previsioni, con una brezza da Sud che ha raggiunto i 15 nodi e una formazione di onde che ha reso le gare ancora più sfidanti.

Condizioni difficili, prestazioni impeccabili

L'equipaggio italiano ha dimostrato una perfetta sinergia in queste condizioni difficili, realizzando manovre precise e gestendo con attenzione la scelta delle vele, come la randa cambiata poco prima della partenza. Questo ha contribuito a una prestazione di alto livello, con partenze aggressive e una tattica impeccabile che ha garantito il successo in entrambi i match della giornata.

Il primo match: Luna Rossa domina sin dalla partenza

Nel match 03, Luna Rossa ha subito imposto il proprio ritmo, vincendo la partenza e costringendo American Magic a virare già nei primi secondi. La barca italiana, grazie a una conduzione pulita e a una strategia vincente, ha mantenuto il controllo della gara, aumentando progressivamente il vantaggio, nonostante i tentativi di recupero da parte degli americani. Alla fine, Luna Rossa ha tagliato il traguardo con un vantaggio netto, portando a casa la vittoria e aggiungendo un altro punto cruciale al suo punteggio.

Il secondo match: una sfida sul filo del rasoio

Il match 04 è stato più serrato, con un inizio simile al precedente, ma con American Magic che ha resistito più a lungo, mantenendosi vicino a Luna Rossa fino al primo boundary. Nonostante il vantaggio iniziale di 6 secondi alla prima boa, la gara è rimasta aperta fino all'ultimo lato. Gli americani sono riusciti a ridurre lo svantaggio a soli 3 secondi nel penultimo cancello, rendendo l'ultimo tratto una battaglia serrata. Tuttavia, grazie a una conduzione perfetta e alla capacità di mantenere il controllo della gara, Luna Rossa ha tagliato la linea di arrivo con un vantaggio di soli 2 secondi, portando a casa un'altra vittoria fondamentale.

Le dichiarazioni di Francesco Bruni

Il timoniere Francesco Bruni, al termine del primo match, ha sottolineato l’importanza di una perfetta partenza e dell’eccezionale lavoro di tutto l’equipaggio. "Abbiamo fatto una partenza perfetta, Jimmy è stato bravissimo a posizionare la barca esattamente dove volevamo. La barca era velocissima grazie allo straordinario lavoro dello shore team e degli equipaggi a bordo, in particolare dei ciclisti," ha dichiarato Bruni, evidenziando la determinazione del team italiano nel continuare a dominare le semifinali.