Marc Hedrich è il nuovo Presidente e CEO di Kia Europe

Kia ha comunicato la nomina di Marc Hedrich al vertice della filiale europea di Kia, a partire dal 1 gennaio 2024, come Presidente e CEO.

La nomina si inserisce nel lungo rapporto di Kia con Hedrich, che negli ultimi nove anni ha ricoperto ruoli di alto livello, tra i quali il più recente come Presidente di Kia France. Prende il posto di Won Jeong Jeong, che ha guidato la filiale europea con grande successo negli ultimi quattro anni.

Marc Hedrich porta con sé una ricca esperienza nel settore automobilistico, avendo ricoperto ruoli dirigenziali a livello nazionale e regionale per oltre 30 anni. Non solo l’incarico più recente come Presidente di Kia France, ma anche numerose posizioni di rilievo nelle principali Case automobilistiche. Nel suo lungo legame con il brand Kia, ha contribuito a migliorare tutte le aree strategiche e operative: dalla vendita, al marketing, al prodotto, fino al servizio clienti e ai concessionari.

Hedrich ha dichiarato: “Il mercato europeo sta svolgendo un ruolo di primaria importanza nell’ambito degli obiettivi del brand di divenire leader, a livello mondiale, nel mercato dei veicoli elettrici attraverso il lancio di 15 nuovi modelli entro il 2027, e di portare al 55% la quota di mercato dei veicoli elettrificati entro il 2030. Guardando al futuro, il team europeo continuerà il suo coraggioso processo di trasformazione in fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, con particolare attenzione alle persone, al pianeta e al profitto. Sono felicissimo di lavorare con il forte team europeo nel raggiungimento di questi obiettivi”.

Jeong è entrato in Kia Europe nel 2020 e da allora ha guidato con successo la filiale nella sua trasformazione nella più ampia dimensione regionale. Sotto la sua guida, Kia ha continuato la sua evoluzione in sustainable mobility provider con una maggiore attenzione al brand management e alle soluzioni elettrificate. La cultura aziendale, inoltre, ha cambiato passo tanto da far eleggere dai suoi dipendenti, nel 2023, la filiale europea “Great Place to Work” , proiettandola nel segmento del 20% dei migliori datori di lavoro a livello mondiale.

Jeong afferma: “Oggi Kia sta offrendo un momento elettrizzante in Europa, non solo con veicoli elettrici rivoluzionari, ma anche con innovativi servizi di connessione che migliorano l’esperienza del cliente e aprono la strada a soluzioni di mobilità ancora più sostenibili. Gli ottimi risultati di vendita degli ultimi anni non riflettono solo gli sforzi del team europeo di Kia, ma dimostrano anche la qualità e la poliedricità dei prodotti Kia, del brand e la sua popolarità in Europa. Ringrazio il team Kia per la straordinaria collaborazione profusa nel raggiungere questo successo”.

Marc Hedrich si è laureato alla European Business School e ha iniziato la sua carriera negli anni '90 presso la filiale francese di Ford. Successivamente è diventato Marketing Director di Škoda in Francia e successivamente per Seat France. Nel 2003 è entrato in Toyota France sempre come Direttore Marketing. Con l’esperienza acquisita presso le maggiori filiali europee del settore automotive, Marc ha sempre ricoperto posizioni strategiche per quasi dodici anni sia in Toyota France che in Toyota Europe.

Nel 2015 è stato nominato Managing Director di Kia France. Dal 1° gennaio 2021 ha ricoperto la carica di Presidente di Kia France.