Maserati e Giorgetti insieme per la Milano Design Week 2025: lusso italiano tra auto e interior design

Due grandi eccellenze italiane, Maserati e Giorgetti, si incontrano alla Milano Design Week 2025 per un progetto esclusivo che unisce design, lusso sartoriale e innovazione tecnologica.

Due marchi simbolo del Made in Italy che, forti della loro lunga tradizione, scelgono Milano per svelare una collaborazione destinata a lasciare il segno nel mondo del lusso, dell’auto e del design.

La nuova partnership è stata annunciata ufficialmente da Santo Ficili, CEO di Maserati, e Giovanni del Vecchio, CEO di Giorgetti. Entrambi hanno espresso grande entusiasmo per questa unione, sottolineando la comune visione che unisce le due aziende: «Maserati e Giorgetti sono accomunate dalla ricerca della perfezione e da un’attenzione estrema ai dettagli. Insieme, vogliamo creare esperienze uniche per clienti sempre più sofisticati, che cercano la massima qualità e innovazione», ha affermato Ficili. Gli ha fatto eco Giovanni del Vecchio, CEO di Giorgetti, ribadendo: «La nostra unione con Maserati rappresenta una straordinaria occasione di confronto e arricchimento reciproco, una conferma di come l’eccellenza del Made in Italy possa evolvere ancora».

La collaborazione prenderà forma attraverso due creazioni esclusive che saranno svelate durante la Milano Design Week 2025, in programma dal 7 al 13 aprile. Al centro della scena ci sarà l’inedita Maserati Grecale Folgore Giorgetti Edition, un SUV elettrico one-off realizzato attraverso il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Caratterizzata da una carrozzeria esclusiva, questa vettura riflette tutta la maestria artigianale di Giorgetti, azienda storica nella lavorazione del legno e degli arredi di lusso. Gli interni, infatti, reinterpretano l’atmosfera di una raffinata dimora privata, accogliendo i passeggeri in un ambiente esclusivo e confortevole. Tessuti pregiati, finiture in pelle di altissimo livello e dettagli unici si fondono armoniosamente, garantendo un comfort straordinario e un’esperienza sensoriale di assoluto prestigio.

In parallelo, Giorgetti e Maserati presenteranno anche una collezione di interior design Giorgetti Maserati Edition che rappresenta un viaggio estetico tra mito e natura. Ispirata dal leggendario Tridente di Nettuno e dalla forza evocativa dei venti, la linea nasce con l’obiettivo di celebrare l’identità italiana e il patrimonio di creatività che caratterizza i due brand. Dalle profondità marine ai cieli aperti, ogni pezzo è stato concepito per rievocare emozioni e raccontare storie di eleganza, potenza e bellezza naturale.

La collezione di design è stata realizzata sotto la supervisione creativa di Giancarlo Bosio, Direttore Creativo di Giorgetti, e Klaus Busse, Head of Design di Maserati, figure di riferimento nel mondo del lusso e dell’innovazione estetica. L’unione di queste due menti creative ha portato alla realizzazione di complementi d’arredo esclusivi e di alto valore artistico, capaci di catturare lo spirito dinamico e audace che caratterizza il marchio Maserati, arricchendolo con la sofisticata e intramontabile eleganza firmata Giorgetti.

L’evento di lancio, previsto per il prossimo 7 aprile, vedrà una première esclusiva dedicata a una selezionata platea di invitati presso due location emblematiche del lifestyle milanese: il raffinato showroom Giorgetti di via della Spiga e l’elegante showroom Maserati nel quartiere Magenta. Dal giorno successivo, l’8 aprile, entrambe le creazioni saranno accessibili liberamente a tutti gli appassionati del design internazionale, attesi numerosi per la Milano Design Week 2025.

Questa nuova collaborazione conferma il ruolo centrale dell'Italia nel mondo del lusso globale, coniugando la tecnologia più evoluta e il talento artigianale, in una celebrazione che promette di suscitare entusiasmo e interesse in tutto il mondo. Maserati e Giorgetti insieme scrivono una nuova pagina del Made in Italy: un racconto di bellezza, eccellenza, e innovazione, pronto ad affascinare il pubblico internazionale più esigente.