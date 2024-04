Maserati Grecale Modena, auto ufficiale del G7 di Milano

La Maserati Grecale Modena sarà l'auto ufficiale del G7 per l'anno 2024.

Questa decisione segna un punto di svolta per l'iconico brand italiano, che si conferma ancora una volta ambasciatore dell'eleganza e dell'innovazione automobilistica italiana sul palcoscenico globale.

Il G7, che vede la partecipazione di leader da Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea, ha scelto il SUV di Maserati per garantire gli spostamenti dei suoi membri tra le varie città italiane ospitanti le riunioni. L'Italia, che detiene la presidenza del Gruppo dei Sette nel 2024, utilizza quindi venti unità del Grecale Modena per gli impegni ufficiali.

Il modello scelto, il Grecale Modena, è noto per il suo motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV, che combina performance eccezionali con un'elevata efficienza energetica. Con una verniciatura nero "Tempesta", interni in pelle nera con cuciture grigie, vetri oscurati e cerchi da 20 pollici nero lucido con pinze freno rosse, il SUV rappresenta un perfetto equilibrio tra discrezione e presenza scenica.

Le caratteristiche tecniche del Grecale Modena includono il sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant (MIA), il moderno sistema di infotainment, display per il comfort, orologio digitale e head-up display, che assicurano una guida sicura e piacevole. L’esperienza acustica è arricchita dall'impianto audio Premium Sound System di Sonus faber, che promette un suono di qualità superiore.

La scelta del Grecale Modena come veicolo ufficiale riflette non solo l'attenzione del G7 verso soluzioni di mobilità di alta gamma, ma anche il riconoscimento del marchio Maserati come simbolo di lusso e di tecnologia avanzata. Questo modello accompagnerà i leader e i rappresentanti dei paesi membri in un anno di incontri cruciali, culminanti nel vertice dei leader del G7, previsto dal 13 al 15 giugno in Puglia.

Maserati, dunque, non solo si conferma come leader nell'automotive di lusso, ma diventa parte integrante dell'architettura logistica di uno degli eventi più prestigiosi e seguiti a livello internazionale, dimostrando ancora una volta come l'eccellenza italiana sia apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo.