McLaren svela la nuova filosofia di Design per le Future Supercar e hypercar

In un mondo in cui l'eccellenza automobilistica si traduce in velocità vertiginose e tecnologia all'avanguardia, McLaren Automotive si appresta a scrivere il prossimo capitolo della sua illustre storia.

Con una tradizione lunga 60 anni nelle competizioni, il marchio britannico svela i dettagli di una rivoluzionaria filosofia di design che guiderà la creazione delle sue future supercar. Questo nuovo linguaggio di design, sostenuto da principi fondamentali, promette di trasformare il concetto stesso di performance e estetica automobilistica.

Performance by Design: I cinque pilastri del futuro

La nuova direzione stilistica di McLaren si basa su cinque principi chiave, ognuno dei quali rappresenta un aspetto cruciale dell'identità del marchio e della sua visione per il futuro. Questi principi sono: EPIC, ATHLETIC, FUNCTIONAL, FOCUSED, e INTELLIGENT.

EPIC si concentra sull'emozione sensoriale, un design audace che evoca una risposta emotiva immediata, influenzato profondamente dall'aerodinamica e dalle superfici scultoree delle vetture da corsa McLaren.

ATHLETIC riflette l'agilità e le prestazioni straordinarie di ogni McLaren, con un corpo vettura compatto e muscoloso che massimizza l'efficienza aerodinamica e il risparmio di peso.

FUNCTIONAL evidenzia l'importanza della prestazione derivata dal design, dove ogni elemento ha uno scopo preciso, mostrando un approccio dove design e ingegneria operano in armonia.

FOCUSED sottolinea l'ergonomia orientata alla performance, garantendo una posizione di guida ottimale e una visibilità senza pari, per un'esperienza di guida immersiva.

INTELLIGENT punta all'uso di materiali innovativi e leggeri, con una profonda integrazione degli elementi di design che elevano l'esperienza di guida.

Un Futuro ispirato dal passato

Attingendo dalla sua ricca eredità nel motorsport e dalla sua dedizione all'ingegneria di punta, McLaren intende portare avanti il suo DNA progettuale trasformando la visione in realtà. La progettazione dei veicoli futuri di McLaren esprimerà questa filosofia attraverso elementi chiave come una "Performance Line" ispirata alle proporzioni atletiche delle leggendarie McLaren Can-Am e F1, e un abitacolo "avvolgente" che offre purezza di intenti e chiarezza di visione, ispirata al DNA sportivo di McLaren.

Questo nuovo linguaggio di design non solo rappresenta un omaggio alla storia di successi di McLaren nel mondo delle corse, ma segna anche l'apertura verso nuovi orizzonti, con l'esplorazione di nuovi segmenti di veicoli e tecnologie di propulsione futuristica. In questa nuova era, McLaren si impegna a offrire veicoli che non sono solo esteticamente rivoluzionari ma che sono anche al vertice della performance e dell'innovazione.

Con questi principi come fondamento, il futuro del design McLaren promette di essere non solo un'evoluzione, ma una rivoluzione, mantenendo la performance al centro di tutto e continuando a spingere i confini dell'ingegneria automobilistica verso nuovi e straordinari traguardi.