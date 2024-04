Mercato auto in Europa, battuta d’arresto in marzo – 5.2%

Nel marzo 2024, il mercato automobilistico dell'Unione europea ha mostrato i primi segnali di contrazione per l'anno, con una riduzione delle immatricolazioni di auto nuove del 5,2%,

scendendo a 1 milione di unità vendute. Questo calo è stato principalmente influenzato dalla tempistica delle vacanze di Pasqua, che ha avuto un impatto negativo sulle vendite nei quattro principali mercati dell'UE: Germania (-6,2%), Spagna (-4,7%), Italia (-3,7%) e Francia (-1,5%).

Nonostante la flessione di marzo, le immatricolazioni di auto hanno registrato un incremento del 4,4% nel primo trimestre del 2024, raggiungendo quasi 2,8 milioni di unità. Questa crescita è stata sostenuta da aumenti sostanziali nei principali mercati, con l'Italia e la Francia che hanno mostrato un robusto +5,7%, seguiti dalla Germania (+4,2%) e dalla Spagna (+3,1%).

Il panorama delle fonti di energia per le auto ha visto un cambiamento significativo nel marzo 2024. Le auto elettriche a batteria hanno ridotto la loro quota di mercato al 13%, rispetto al 13,9% del marzo precedente, con un calo delle immatricolazioni dell'11,3% a 134.397 unità. Al contrario, le auto ibride-elettriche hanno visto un aumento del 12,6% delle immatricolazioni, con vendite che hanno raggiunto il 29% del mercato, un salto notevole dal 24,4% del marzo 2023.

Le vendite di auto a benzina e diesel hanno risentito maggiormente del rallentamento generale del mercato. Le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 10,2%, con una riduzione notevole in Francia (-17,7%), Spagna (-10,1%) e una crescita in Italia (+5,7%). Il diesel ha subito un calo ancora più marcato, con una diminuzione del 18,5% a marzo, con cali drastici in Francia (-32,1%) e Spagna (-38%).

Questa tendenza riflette una crescente preferenza dei consumatori per veicoli più sostenibili, come evidenziato dall'aumento delle quote di mercato per le auto elettriche e ibride. Tuttavia, l'industria automobilistica europea deve navigare in un periodo di sfide significative, comprese le incertezze economiche e i cambiamenti nei comportamenti di acquisto dei consumatori, che potrebbero influenzare ulteriormente le dinamiche del mercato nei prossimi mesi.