Mercedes e ACI: sicurezza e eco guida 2024

In un contesto di costante evoluzione nel settore automobilistico, Mercedes-Benz Italia e i Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate) hanno riconfermato la loro collaborazione anche per l'anno 2024.

L' alleanza, che ha preso il via nel 2021, mira non solo a promuovere la sicurezza e la sostenibilità stradale, ma anche a navigare congiuntamente attraverso un'epoca di significative trasformazioni per l'industria automobilistica, sottolineando l'importanza di una mobilità sempre più sicura ed eco-sostenibile.

I due centri di Vallelunga e Lainate, considerati hub strategici, continueranno a fungere da piattaforme polivalenti per la valorizzazione delle iniziative e delle strategie di Mercedes-Benz in Italia, con un focus particolare sui valori di sicurezza e sostenibilità ambientale. Significativamente, la flotta di veicoli utilizzata nelle iniziative è composta per il 10% da modelli completamente elettrici, sottolineando l'impegno verso un futuro più verde.

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti fino ad ora grazie a questa collaborazione, evidenziando come le iniziative congiunte abbiano coinvolto un pubblico ampio e diversificato, grazie anche alla grande professionalità dei team di Vallelunga e Lainate. Questa partnership rappresenta una testimonianza concreta dell'impegno di Mercedes-Benz verso la sicurezza stradale e la sostenibilità, aspetti considerati fondamentali nella strategia a lungo termine della Casa di Stoccarda.

Anche dall'ACI Vallelunga, attraverso le parole del presidente Carlo Alessi, traspare un sentimento di orgoglio e prestigio per la continuazione di questa collaborazione con un partner di eccellenza come Mercedes-Benz, riconosciuto leader nello sviluppo di tecnologie per la sicurezza automobilistica. Questa sinergia tra due realtà di spicco nel panorama automobilistico e della sicurezza stradale in Italia si propone quindi come un modello di collaborazione virtuosa, volto a promuovere un approccio alla guida sempre più consapevole, sicuro e rispettoso dell'ambiente.

La rinnovata partnership tra Mercedes-Benz Italia e i Centri di Guida Sicura ACI-SARA sottolinea l'importanza di unire le forze in un periodo di grandi cambiamenti, con l'obiettivo di guidare l'evoluzione verso una mobilità che sia non solo più avanzata tecnologicamente, ma anche più sicura e sostenibile per tutti.