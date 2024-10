Mercedes-AMG ONE: nuovo record al Nürburgring con un giro da 6:29.090 minuti

La Mercedes-AMG ONE, icona dell'innovazione tecnologica e delle prestazioni stradali, ha stabilito un nuovo record sul Nürburgring-Nordschleife, abbassando il suo stesso primato con un tempo di 6:29.090 minuti.

Questa impresa straordinaria, realizzata il 23 settembre 2024 dal pilota Maro Engel, conferma la ONE come la hypercar di serie più veloce al mondo. Con un motore ibrido E PERFORMANCE ispirato alla Formula 1™, l'AMG ONE ha superato se stessa, segnando una nuova pietra miliare nel segmento delle auto supersportive.

L’impresa si inserisce nel continuo sforzo di Mercedes-AMG di spingere oltre i confini della tecnologia e delle prestazioni, ribadendo la propria posizione di leader nelle competizioni automobilistiche e nella produzione di veicoli di serie ad altissimo rendimento.

Un record da battere



Maro Engel, ambasciatore del marchio Mercedes-AMG e pilota di grande esperienza nel DTM, è stato protagonista di questo incredibile successo. Partendo dal suo stesso record del 2022, Engel ha migliorato il tempo di oltre cinque secondi, portando la Mercedes-AMG ONE al di sotto del leggendario muro dei 6:30 minuti. Questo risultato rende la ONE non solo l’hypercar più veloce sul Nürburgring, ma anche l'unica auto stradale in grado di affrontare con successo le sfide dei circuiti più impegnativi del mondo.

Engel ha sfruttato al massimo le capacità della ONE, utilizzando il sistema ibrido con precisione chirurgica. Attraverso una gestione ottimizzata del flusso energetico, è riuscito a recuperare energia durante le frenate, un aspetto cruciale per affrontare il lungo tracciato di oltre 20 chilometri della Nordschleife. L'uso delle fasi di "lift and coast", in cui si toglie il piede dall'acceleratore prima di una curva per massimizzare la rigenerazione energetica, è stato fondamentale per ottenere un giro perfetto.

Le condizioni meteorologiche ideali, con una temperatura dell'aria di 15 gradi Celsius e dell'asfalto di 20 gradi, hanno contribuito a garantire un'aderenza perfetta, permettendo alla vettura di esprimere tutto il suo potenziale. L’impresa è stata certificata da un notaio e il veicolo è stato verificato dal TÜV Rheinland per garantire la conformità alle specifiche standard.

Tecnologia di Formula 1™ su strada



La Mercedes-AMG ONE porta la tecnologia di Formula 1™ sulla strada, grazie a un motore ibrido E PERFORMANCE che integra un motore a combustione V6 da 1,6 litri e quattro motori elettrici. Il sistema eroga complessivamente 782 kW (1.063 CV), con una velocità massima di 352 km/h. L'aerodinamica attiva, la monoscocca in carbonio e il sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ contribuiscono a rendere l’AMG ONE un’auto unica nel suo genere.

Uno degli aspetti più avanzati di questa hypercar è il turbocompressore elettrico, una tecnologia direttamente derivata dalla Formula 1™. Questo componente consente una risposta immediata dell'acceleratore, garantendo una spinta fulminea fin dai bassi regimi e una coppia elevata anche a velocità contenute. Grazie all'elettrificazione del turbo, la ONE mantiene sempre la pressione di sovralimentazione, migliorando così l'efficienza e l'accelerazione.

Aerodinamica e telaio all’avanguardia



Per stabilire il nuovo record, Maro Engel ha selezionato il programma di guida "Race Plus", che ottimizza l’aerodinamica e abbassa il veicolo di 37 mm sull'asse anteriore e di 30 mm su quello posteriore. Il sistema Drag Reduction System (DRS), attivabile con un pulsante sul volante, riduce la resistenza aerodinamica, aumentando la velocità nei tratti più rapidi del circuito. Nei settori più tecnici, il sistema si disattiva automaticamente per garantire una maggiore deportanza e stabilità in curva.

Anche i clienti della Mercedes-AMG ONE possono beneficiare di queste tecnologie avanzate, comprese le opzioni di personalizzazione dell’aerodinamica e l’uso di pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO, appositamente sviluppati per questa vettura. Il sistema frenante ceramico AMG ad alte prestazioni garantisce una decelerazione efficace e una stabilità senza compromessi, fondamentale in una vettura che raggiunge simili velocità.

Motore ibrido e trazione integrale evoluta



Il motore ibrido V6 della Mercedes-AMG ONE è il cuore pulsante di questa hypercar. Derivato direttamente dalla Formula 1™, il motore combina una sovralimentazione elettrica con un’iniezione diretta del carburante a pressione elevata per massimizzare le prestazioni. La ONE è dotata di un sistema di recupero dell'energia che consente di immagazzinare l'energia delle frenate, ridistribuendola per prolungare l'autonomia elettrica e migliorare l'efficienza complessiva.

I due motori elettrici da 120 kW ciascuno, situati sull'asse anteriore, offrono una trazione integrale completamente variabile con torque vectoring, una tecnologia che permette di distribuire la coppia in modo selettivo tra le ruote, garantendo una tenuta di strada impeccabile. Grazie a questo sistema, la ONE riesce a recuperare fino all'80% dell'energia di frenata, contribuendo a una guida estremamente efficiente.

Prestazioni da record per una vettura di serie



Il risultato ottenuto dalla Mercedes-AMG ONE sul Nürburgring-Nordschleife segna una nuova era per le vetture stradali di serie. La combinazione di potenza, aerodinamica avanzata e trazione ibrida rende la ONE un’auto senza rivali, capace di superare anche le più elevate aspettative in termini di performance.

Questo traguardo dimostra l'impegno di Mercedes-AMG nel trasferire le tecnologie più avanzate dalla pista alla strada, offrendo ai suoi clienti un’esperienza di guida senza precedenti. L'AMG ONE non è solo una hypercar per pochi fortunati, ma una vera e propria opera d'arte ingegneristica che segna il futuro delle auto supersportive.



Con il nuovo record di 6:29.090 minuti, la Mercedes-AMG ONE ha ridefinito il concetto di velocità e prestazioni nel mondo delle hypercar. Questo traguardo è il risultato di un impegno costante nella ricerca dell’eccellenza tecnologica e sportiva, rendendo la ONE non solo un’auto da sogno, ma anche un punto di riferimento per il futuro delle auto di serie.