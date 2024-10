Mercedes-Benz e Moncler by NIGO reinventano il passato con il progetto ‘G-Class Past II Future’

Il 19 ottobre 2024, al Salone "The City of Genius" di Shanghai, Mercedes-Benz e Moncler hanno segnato un nuovo capitolo nella loro collaborazione presentando il progetto 'G-Class Past II Future', ispirato alla creatività di NIGO.

Questo evento rappresenta la fusione tra il design senza tempo della Mercedes-Benz Classe G degli anni '90 e l'innovativa visione contemporanea del noto stilista e direttore creativo giapponese.

Un'opera d'arte su quattro ruote

Il progetto 'G-Class Past II Future' è una reinterpretazione moderna dell'iconica Mercedes-Benz Classe G degli anni '90, con soli 20 esemplari in edizione limitata. Basata su una G 450 d e una G 500, questa versione esclusiva mantiene l'essenza del fuoristrada robusto ma introduce elementi stilistici contemporanei, come la verniciatura bicolore in verde e grigio, i cerchi in lega nera e dettagli dorati, tra cui la ruota di scorta posteriore e il serbatoio.

Gli interni, riprogettati per richiamare lo spirito del progetto, vantano rivestimenti a scacchi e accenti in arancione e oro, richiamando l'energia culturale degli anni '90. A completare l'esperienza visiva e sonora, l'artista Devon Turnbull ha creato un impianto audio "boom box" che si integra perfettamente nel design del veicolo.

L'influenza anni '90 secondo NIGO

Per NIGO, gli anni '90 rappresentano un'era di rivoluzione creativa, con la nascita di nuovi generi musicali come l'elettronica e l'hip-hop. Questo progetto mira a catturare quell'energia e a tradurla in una nuova era contemporanea. Il design della G-Class Past II Future riflette questa visione, mantenendo intatta l'anima dell'originale Classe G e fondendola con elementi futuristici che richiamano lo stile urbano.

Una capsule collection gender-neutral

Oltre alla Mercedes-Benz Classe G Past II Future, Moncler ha presentato in anteprima una capsule collection creata insieme a Mercedes-Benz e NIGO. La collezione, caratterizzata da uno stile streetwear anni '90 rivisitato in chiave moderna, comprende giacche souvenir, felpe con cappuccio, camicie a quadri e piumini leggeri. I colori dominanti sono il nero, il blu, il verde e il bianco, con accenti arancioni che richiamano il design dell'auto. La capsule collection sarà disponibile per l'acquisto da aprile 2025, lo stesso mese in cui verranno consegnate le vetture in edizione limitata.

La campagna ‘Past Forward’

La collaborazione tra Mercedes-Benz e Moncler è accompagnata da una campagna globale intitolata "Past Forward. Where the Future is Driven by the Past", che esplora l'idea del legame indissolubile tra passato e futuro. Con una produzione diretta dal fotografo Thibaut Grevet, la campagna sarà visibile sui canali ufficiali dei marchi coinvolti e sui social media, enfatizzando come l'eredità degli anni '90 possa influenzare il presente e ispirare il futuro.

Il team creativo:

Idea, concetto e realizzazione: team x

Direttore creativo: Thibaut Grevet

Direttore della fotografia: João de Botelho

Design del suono: Pierre Rousseau di Stereo Image