Mercedes-Benz e Roger Federer svelano il progetto Neon Legacy a Berlino

Roger Federer e Mercedes-Benz hanno presentato a Berlino l'ultimo progetto della loro iniziativa congiunta, Neon Legacy, che mira a promuovere lo sviluppo dei giovani talenti del tennis.

Il progetto, rivelato poco prima della Laver Cup 2024, consiste nella ristrutturazione di un'area sportiva situata a Berlino Moabit, che include un nuovo muro di tennis decorato dall'artista Rommy Gonzalez.

Questo muro da tennis, situato presso il club giovanile Schlupfwinkel, è stato completamente rinnovato con un motivo floreale caratteristico dell'artista, combinato con insegne color neon che richiamano il progetto Neon Legacy. Questo è il secondo intervento del genere, dopo il successo del campo da tennis street art realizzato a Londra lo scorso anno, e rappresenta un ulteriore passo verso l'accessibilità del tennis ai giovani.

Un progetto di responsabilità sociale e portiva

L'iniziativa Neon Legacy, frutto della collaborazione tra Mercedes-Benz e il venti volte campione di Grande Slam, Roger Federer, si pone come obiettivo quello di favorire l'accesso allo sport per i giovani. Attraverso il rinnovo e la creazione di spazi sportivi, Neon Legacy offre ai bambini e ai giovani adulti l'opportunità di scoprire e praticare il tennis, sottolineando al contempo l'importanza di uno sviluppo equilibrato tra sport e arte.

Durante l'inaugurazione del muro, Federer ha ricordato quanto l'allenamento su un muro di tennis sia stato fondamentale per la sua crescita come giocatore. “Sono entusiasta di aprire questo muro di tennis con Mercedes-Benz", ha dichiarato Federer. "Allenarmi su un muro è stato essenziale per il mio sviluppo come tennista, e sono felice di condividere questa esperienza con la prossima generazione”.

Neon Legacy e la Laver Cup 2024

L'inaugurazione del nuovo muro di tennis a Berlino precede la Laver Cup 2024, che si terrà dal 20 al 22 settembre. Mercedes-Benz è sponsor ufficiale del torneo sin dal 2017, e per quest'anno fornirà al Team Europe e al Team Worldveicoli G-Class elettrici come auto di squadra. Oltre a questo, una flotta di veicoli completamente elettrici sarà disponibile come navetta per funzionari e ospiti selezionati.

Bettina Fetzer, vicepresidente delle comunicazioni e del marketing di Mercedes-Benz AG, ha sottolineato come l'entusiasmo mostrato dai bambini durante il progetto londinese abbia ispirato il nuovo intervento a Berlino. "Aprire il muro del tennis a Berlino ci permette di contribuire in modo creativo alla promozione dello sport giovanile e di creare più spazi di incontro nei centri urbani", ha dichiarato Fetzer durante la cerimonia di apertura.

Arte e tennis: un connubio creativo

La decorazione del muro di tennis di Berlino è opera dell'artista cilena berlinese Rommy Gonzalez, che ha unito i suoi tipici motivi floreali con elementi neon, rendendo l'installazione un vero e proprio simbolo di come sport e arte possano convivere e ispirarsi a vicenda. Questo connubio vuole anche essere un richiamo visivo e simbolico per attirare i giovani verso il tennis, offrendo loro un luogo colorato e stimolante in cui allenarsi e divertirsi.

L’Impegno di Mercedes-Benz nello Sport

Oltre a sostenere la Laver Cup, Mercedes-Benz continua a promuovere lo sport giovanile attraverso collaborazioni strategiche come Neon Legacy, con la quale mira non solo a favorire lo sviluppo di giovani atleti, ma anche a consolidare il suo impegno verso la sostenibilità. La scelta di utilizzare una flotta di veicoli elettrici per il trasporto degli ospiti durante la Laver Cup è parte integrante della strategia del marchio per ridurre l’impatto ambientale degli eventi sportivi.

Il progetto Neon Legacy a Berlino rappresenta un altro passo significativo nell’impegno congiunto di Roger Federer e Mercedes-Benz per promuovere lo sport e creare spazi dedicati alla crescita dei giovani. Grazie alla ristrutturazione del muro di tennis e alla Laver Cup 2024, Berlino diventa ancora una volta il centro dell’attenzione del mondo sportivo, offrendo ai giovani la possibilità di ispirarsi a grandi campioni come Federer.