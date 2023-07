Mercedes-Benz GLE e GLE Coupé: face lift all’insegna dell’elettrificazione

Eredi della gloriosa ML le rinnovate Mercedes-Benz GLE e GLE Coupé sono proposte in sei allestimenti da 84.000 euro fino a 168.156 della potente Mercedes-AMG 63S 4MATIC+

La storia delle vetture 4x4 con la Stella a tre punte nasce nel 1979 con la creazione a Graz, in Austria, dell’inarrestabile Geländewagen (vettura da fuoristrada) battezzata Classe G, parallelamente la storia dei SUV Mercedes-Benz, nasce, quasi vent’anni dopo, nel 1997, per e negli States con la Classe M. Due volti diversi di una storia parallela che ha continuato a evolvere senza mai interrompersi. Da un lato, sempre a Graz, la produzione dell’immarcescibile Classe G si è evoluta da inarrestabile 4x4 dura e pura a, sempre inarrestabile ma anche sempre più: ricca, elegante, raffinata, potente ed esclusiva Classe G.

Il prototipo della Classe M si chiama AAV, cioè All Activity Vehicle: fa il suo esordio al Salone di Detroit del 1996. Ha ancora l’architettura da autentica fuoristrada, con telaio a longheroni e traverse, ma l’innovativa carrozzeria tutta curve è l’esatto opposto della cugina di Graz. Dalla AAV nasce, un anno dopo, il primo SUV con la Stella a tre punte: la Mercedes-Benz Classe M più nota come ML. È un’autentica rivoluzione: l’ML si contende lo scettro dell’invenzione del SUV con la concorrente bavarese che nascerà nel ’99: vettura dalle ottime capacità fuoristradistiche che offre però interni raffinati, comfort e prestazioni sportive prossime alle potenti coupé.

La Mercedes-Benz ML diventa GLE nel 2015, uniformando così la sigla al resto della gamma, che colloca la E nella fascia alta e, quindi Classe GLE è un SUV di fascia alta. Con la modifica del lunotto più spiovente viene creata la versione Coupé della GLE, nata per contrastare sempre una concorrente bavarese che, nel frattempo, aveva creato una nuova ma importante nicchia di mercato, quella appunto dei SUV Coupé.

Il successo è tanto notevole quanto durevole: in Italia dal 1997 a oggi, sono state vendute 92 mila tra ML prima, e GLE dal 2015, poi, di cui ben 10 mila in versione Coupé e 1.600 nelle possenti varianti AMG. Con gli anni l’elettrificazione elegge la GLE come regina delle plug-in Diesel, infatti a oggi sono 10.700 le GLE ibride vendute, di cui oltre 6.800 ricaricabili alla spina. Nello scorso anno il 90% delle GLE acquistate è ibrida di cui ben il 70% con tecnologia plug-in.

Il profondo restyling di Mercedes-Benz GLE coinvolge sia alcuni aspetti estetici, sia funzionali, in particolare nella scelta di proporre unicamente motorizzazioni ibride: mild a 48 Volt o plug-in, benzina o Diesel. La tecnologia plug-in Mercedes-Benz, giunta già alla quarta generazione, raggiunge fino a 109 km di autonomia in elettrico e fino a 280 kW (oltre 380 CV) di potenza di sistema. Non solo, proprio per il tipo di impiego, per il mercato europeo sono state scelte soltanto versione equipaggiate con la trazione integrale 4Matic.

Le altre novità rilevanti riguardano i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, con nuove funzioni digitalizzate per l'utilizzo in fuoristrada ma anche per l’impiego con il rimorchio, e l’evoluzione del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sempre più intelligente. Negli interni spicca l’impianto audio premium Burmester surround sound system con Dolby Atmos con 13 altoparlanti, 13 canali di amplificazione separati e 590 Watt di potenza.

Sei versioni a partire da 84.000 euro. Seguendo il trend degli ultimi anni, Mercedes-Benz ha calibrato il listino con un numero maggiore di allestimenti per coprire tutte le differenti esigenze dei clienti ma, al contempo, conservare meglio il valore residuo dell’auto, con benefici tanto per gli operatori del settore quanto per i privati. Così la gamma prevede le versioni: Advanced, Advanced plus, Premium, AMG Advanced plus, AMG Premium e AMG Premium plus. I prezzi partono dai 84.000 euro della 300 d 4Matic, Diesel ibrido a 48 Volt in versione SUV, 13.000 euro in più per l’equivalente Coupé.