Mercedes-Benz scommette sul futuro, arriva l’italiano Andrea Kimi Antonelli nel 2025

Il 2025 segnerà un nuovo entusiasmante capitolo per il Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, con l'annuncio che il giovane e promettente Andrea Kimi Antonelli

affiancherà George Russell nella prossima stagione di Formula 1. A soli 18 anni, Antonelli rappresenta la nuova scommessa del team di Brackley, che punta su un mix di esperienza e freschezza per continuare a competere ai massimi livelli del motorsport.

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes-AMG PETRONAS F1, ha espresso grande fiducia nel giovane talento italiano, sottolineando come la nuova formazione di piloti combini esperienza e velocità, elementi essenziali per affrontare le sfide future. "George è un pilota che ha già dimostrato il suo valore in pista, e siamo sicuri che Kimi saprà imparare rapidamente e portare un contributo significativo alla squadra," ha dichiarato Wolff, evidenziando il successo del programma junior Mercedes, da cui anche Russell ha mosso i suoi primi passi.

L’ascesa di Antonelli è stata fulminea. Dopo aver impressionato nel karting e nelle categorie inferiori, conquistando titoli in Formula 4 e nel Campionato Europeo di Formula 2023, il giovane pilota bolognese ha dimostrato la sua stoffa anche in Formula 2, con due vittorie nella stagione 2024. Il suo talento non è passato inosservato, e il team Mercedes ha deciso di puntare su di lui per affiancare Russell, un pilota ormai affermato nel Circus.

Russell, che ha vissuto in prima persona l’evoluzione dal programma junior alla Formula 1, ha espresso entusiasmo per la nuova partnership. "Sono davvero felice di avere Kimi come compagno di squadra. Ha un talento straordinario e sono sicuro che lavoreremo bene insieme per portare il team sempre più in alto," ha commentato il pilota britannico, che già si prepara a giocare un ruolo da mentore per il giovane collega.

Per Antonelli, il sogno di arrivare in Formula 1 si avvera, e le aspettative sono alte. "Correre per Mercedes è un’opportunità incredibile. Voglio dare il massimo per ripagare la fiducia che il team ha riposto in me," ha dichiarato il giovane pilota, visibilmente emozionato per la grande occasione. Con una mentalità concentrata sul miglioramento continuo, Antonelli è determinato a sfruttare ogni momento per crescere e lasciare il segno in Formula 1.

La nuova coppia Russell-Antonelli è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia di Mercedes in Formula 1. Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per la scuderia, che coniuga l’esperienza e la leadership di Russell con la freschezza e il talento di Antonelli, in un mix che promette di far sognare i tifosi della stella a tre punte.