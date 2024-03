Mercedes EQV e Classe V: innovazione e lusso

Mercedes-Benz segna il futuro dell'automobilismo con l'introduzione dei nuovi EQV e Classe V, veicoli che rappresentano l'apice dell'innovazione, del comfort e dello stile.

Questi modelli, disponibili per l'ordine da gennaio 2024, evidenziano un notevole salto qualitativo in termini di design, sia esterno che interno, sicurezza, e tecnologia di bordo, promettendo un'esperienza di guida senza precedenti.

Il nuovo look dei modelli EQV e Classe V si distingue per una griglia del radiatore più audace, supportata da un'illuminazione a LED che contorna elegantemente il frontale, dando vita a un'espressione visiva distintiva e di impatto. La Classe V EXCLUSIVE alza ulteriormente il livello con una stella Mercedes in posizione verticale sul cofano, un dettaglio mai visto prima. L'introduzione di nuovi cerchi in lega ottimizzati aerodinamicamente e l'aggiunta di quattro nuovi colori di vernice completano il rinnovamento estetico, conferendo ai veicoli un'aria inconfondibile e contemporanea.

All'interno, i nuovi modelli EQV e Classe V accolgono i passeggeri in un ambiente rinnovato, dove la digitalizzazione e il comfort si fondono armoniosamente. Dotati di due display widescreen da 12,3 pollici e una console centrale che supporta la ricarica wireless per gli smartphone, questi monovolume elevano l'esperienza di guida. Il nuovo design degli interni, con bocchette dell'aria eleganti e un volante di ultima generazione, riflette un approccio moderno che valorizza l'estetica e la funzionalità.

Al cuore dell'esperienza digitale a bordo vi è l'attuale generazione del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), che rende l'interazione con il veicolo intuitiva e personalizzata. Attraverso suggerimenti smart e una vasta gamma di funzioni, da quelle di infotainment a quelle di comfort e guida, l'MBUX si adatta alle esigenze del conducente, rendendo ogni viaggio un'esperienza unica.

I nuovi EQV e Classe V sono dotati di sistemi di assistenza alla guida avanzati che garantiscono sicurezza e supporto in ogni situazione. Tra questi, il sistema di assistenza alla frenata attiva, il controllo del traffico trasversale, e i fari adattivi MULTIBEAM LED con Highbeam Assist PLUS, che regolano automaticamente l'illuminazione per ottimizzare la visibilità senza abbagliare gli altri utenti della strada.

I clienti del modello completamente elettrico EQV possono scegliere tra due dimensioni di batteria, garantendo un'autonomia WLTP fino a 365 chilometri. La Classe V, da parte sua, continua a offrire affidabilità con il collaudato motore diesel OM654 in tre livelli di potenza, e annuncia l'introduzione di un nuovo motore a benzina M254 come mild hybrid, una novità particolarmente attesa in Europa e in molti mercati asiatici.