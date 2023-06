Mercedes GLC, ancora più dinamica, potente e sostenibile

Con la nuova GLC da 4,71 metri di lunghezza, Mercedes ha voluto dare un ulteriore tocco di dinamicità alla sua gamma SUV e lo si capisce osservandone proporzioni e linee.

Il lavoro fatto è decisamente meticoloso, in quanto ad ogni parte del veicolo è stata riservata una certa attenzione.

Per quanto riguarda il tipo di alimentazione, sposando i cambiamenti dell’automotive contemporaneo, il marchio tedesco ha deciso di concentrarsi solamente sull’ibrido. Due sono le versioni prodotte: plug-in con autonomia WLPT di oltre 100 km, e mild hybrid con tecnica a 48 V e l’alternatore-starter integrato, utilissimi per il recupero dell’energia e il risparmio in termini di consumi.

In entrambi i casi spicca la possibilità di gestirsi bene su ogni tipo di superficie, off-road compreso grazie alla trazione integrale 4MATIC di serie e la modalità fuoristrada al 100% elettrica sulla variante plug-in.