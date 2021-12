Mercedes lancia ‘feel Star 2021’, il prodotto assicurativo modulare

‘Feel Star’, la copertura assicurativa fornita da Genertel, che può essere acquistata con i finanziamenti ed i leasing di merfina attraverso la rete di concessionari Mercedes-Benz e smart, si rinnova ampliando l’offerta con cinque nuove garanzie, realizzate su misura per integrarsi con nuove esigenze e scenari di mobilità.

“La partnership con Genertel, nata nel 2014, ci ha accompagnato in una evoluzione ‘storica’ del business nel mercato finanziario”, ha dichiarato Luca Secondini, Direttore Sales & Marketing di merfina. “Le abitudini di acquisto dei clienti sono mutate, sempre più attenti ai servizi che ruotano attorno al mondo dell’Automotive alla ricerca di soluzioni innovative ed integrate. Proprio per questo le reti di vendita sono state ‘professionalizzate’ nel settore dei servizi assicurativi ed oggi possiamo dire che l’offerta Genertel dedicata al mondo Mercedes rappresenta una soluzione a grande valore aggiunto in abbinamento ai nostri prodotti finanziari. Il nuovo ‘feel Star 2021’ è volto a rendere ancora più speciale la ‘customer experience’ della Stella, offrendo, al momento dell’acquisto della vettura, la massima soddisfazione delle proprie esigenze assicurative.

“feel Star 2021 rappresenta un rinnovamento nella relazione tra Genertel e Mercedes-Benz Financial Services Italia”, ha dichiarato Maurizio Pescarini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel e Genertel Life. “Con questo ampliamento di offerta i Clienti di Mercedes-Benz e smart potranno aumentare la scelta di protezione delle coperture Genertel, e i nostri brand vivranno una sinergica e concreta crescita sui temi come la protezione della mobilità, la sicurezza e la soddisfazione dei clienti. Questi sono punti cardine nel piano di sviluppo di Genertel: crediamo che le partnership siano cruciali per dar vita a ecosistemi integrati di servizi innovativi, in grado di offrire una customer experience di qualità e soluzioni di protezione coerenti con i bisogni dei clienti”

Rispetto all’attuale offerta, con ‘feel Star 2021’, oltre al Pacchetto Base, che protegge il veicolo dai danni da Incendio e Furto, verranno proposti altri due livelli di upgrade assicurativi legati al Pacchetto Premium: il primo aggiunge le garanzie Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici, Rottura Cristalli; il successivo, estende la copertura per Minikasko, Kasko e Infortuni del Conducente

Un importante upgrade, forte anche di soluzioni di protezione del tutto inedite e innovative:

All’interno dell’offerta feel Star 2021, sarà possibile acquistare il pacchetto Return To Invoice (RTI), che consente al cliente di restare indenne dalle perdite pecuniarie conseguenti ad un furto o ad un danneggiamento irreparabile della propria vettura Mercedes-Benz o smart. La garanzia, acquistabile anche stand alone o in abbinamento agli altri pacchetti ‘feel Star’, si attiverà in caso di furto o danno totale per incendio, eventi atmosferici, collisione, urto contro ostacoli, ribaltamento o uscita di strada

Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di acquistare la Responsabilità Civile Ruote Elettriche. Genertel ha messo infatti a disposizione dei clienti di Mercedes-Benz Financial Services Italia una soluzione di protezione che tuteli loro e le loro famiglie per i danni causati ad altre persone durante la circolazione con mezzi azionati da un motore elettrico, come ad esempio il monopattino o la bici elettrica

Con ‘feel Star 2021’ si aggiunge poi il servizio ‘Auto di cortesia Premium’, per offrire ai clienti continuità di circolazione non solo in caso di danno o furto totale ma anche in caso di riparazione per danni parziali presso la rete ufficiale Mercedes-Benz, e due garanzie storicamente presenti nell’offerta Genertel: la Tutela legale per tutelare gli interessi del cliente in caso di incidente, e la Protezione Imprevisti per rimborsare alcune spese improvvise legate ad esempio alla perdita delle chiavi, alla reimmatricolazione del veicolo ed al rifacimento della patente.

In un mercato sempre più attento alla completezza dell’offerta di mobilità, le novità introdotte da feel Star 2021 dimostrano il concreto impegno congiunto nello studiare e proporre soluzioni sempre più complete e coerenti all’attuale ecosistema.

Ad oggi sono oltre 66.000 i clienti che hanno scelto le soluzioni personalizzate e modulabili di ‘feel Star’ per garantire alla propria mobilità la protezione più efficace contro un’ampia gamma di rischi. Nel 2021, con ‘feel Star’, Genertel e Mercedes-Benz Financial Services Italia hanno raggiunto 55 mln di raccolta premi.