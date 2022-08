MercedesTrophy 2022: l’ultima sfida all’Argentario Golf Club

Sabato 3 settembre, i cinquanta finalisti del MercedesTrophy si sono dati appuntamento sul campo dell’Argentario Golf Club (GR) per l’ultima sfida dell’edizione 2022.

Come sempre, a far da contorno all’attività agonistica, la presenza delle ultime novità della Casa di Stoccarda in rappresentanza di due diverse espressioni del lusso, che vivono in perfetta sintonia con il mondo dal golf: il ‘Performance Luxury’ di Mercedes-AMG e il ‘Progressive Luxury’, di cui si fa ambasciatrice la gamma Mercedes-EQ.

“I nostri modelli, ma ancora prima i nostri Marchi, rispecchiano valori in perfetta sintonia con il mondo del golf. Performace, innovazione e sostenibilità sono gli elementi alla base di un legame che nasce all’inizio degli anni ‘80 e si è rinnovato con successo nel corso del tempo”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Il MercedesTrophy rappresenta oggi un touch point strategico per intercettare un target perfettamente in linea con i nostri brand e, allo stesso tempo, ci consente di mettere a disposizione della nostra rete dealer sul territorio un importante punto di incontro con clienti e prospect.”

Il golf è un eccezionale connubio di perfezione sportiva ed incredibile fascino, valori in cui si identifica il marchio Mercedes-Benz, che privilegia sport coerenti con la propria tradizione ed i propri valori quali, ad esempio, il golf, l'equitazione e la Formula 1. Il MercedesTrophy è circuito amatoriale internazionale, che ogni anno richiama sul green oltre 60.000 giocatori provenienti da oltre 60 Paesi.