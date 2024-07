Miki Biasion prova la nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Oggi è un giorno di grande rilevanza per il marchio Lancia, che segna un passo significativo verso il suo ritorno nel mondo dei Rally.

Miki Biasion, leggendario pilota e due volte campione del mondo di Rally, ha guidato in prova speciale la Lancia Ypsilon Rally 4 HF, un evento che rappresenta una pietra miliare nel percorso di rinascita della storica casa automobilistica italiana.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato: “Oggi è un altro giorno importante per il marchio Lancia. Dopo aver messo la sua esperienza e la sua competenza al servizio dello sviluppo della vettura che segna il ritorno del marchio nei Rally in Italia, nel 2025, Miki Biasion ha guidato in prova speciale la Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Oggi abbiamo anche il piacere di dare il benvenuto ad Eugenio Franzetti, Lancia Corse HF Director, che guiderà il ritorno del marchio Lancia nei Rally. E le novità non sono finite qui! La Nuova Lancia Ypsilon HF, la massima espressione dell’animo più competitivo e prestazionale del marchio, sarà disponibile a partire da Maggio 2025 con motore elettrico, una potenza di 280 CV, e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. Stiamo decisamente scaldando i motori per il prossimo capitolo del nostro Rinascimento!”

Biasion, che ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della nuova vettura, ha espresso grande entusiasmo riguardo alle sue prime impressioni: “Oggi ho guidato in prova speciale la Lancia Ypsilon Rally 4 HF e devo riconoscere che le prime sensazioni sono decisamente ottime! Abbiamo lavorato per migliorare le prestazioni della vettura, mettendo a punto diversi parametri: risposta del motore, provando diverse mappature; aderenza al terreno e tenuta di strada, lavorando su molle e ammortizzatori; frenata, perfezionando il sistema frenante, reattività del cambio, testando nuovi rapporti. Sono molto onorato di poter contribuire allo sviluppo sia di Ypsilon Rally 4 HF che di Nuova Lancia Ypsilon HF, due modelli fondamentali nel piano del Rinascimento di Lancia.”

La prova speciale di oggi rientra nei test tecnici di collaudo e messa a punto della Lancia Ypsilon Rally 4 HF, parte essenziale della strategia di ritorno della casa automobilistica nel mondo dei Rally. Il team Lancia Corse, guidato da Eugenio Franzetti, sta effettuando rigorosi test su strada per assicurarsi che la vettura sia pronta per le competizioni future.

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF: Un Ritorno alla Competizione

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF è dotata di un motore turbo da 1,2 litri a tre cilindri, capace di sviluppare 212 CV. Con trazione anteriore, trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico, questo modello ad alte prestazioni è progettato per offrire il massimo divertimento agli appassionati di rally, oltre a rappresentare una scelta seria per i piloti che mirano alla vittoria nella categoria Rally 4 e nei campionati a due ruote motrici.

Lancia ha deciso di tornare nel mondo dei Rally partendo dalle basi della competizione, dal Rally 4, il cuore pulsante dei Rally. Questa categoria rappresenta la passione pura, con protagonisti i giovani piloti che diventeranno i professionisti di domani. Un nuovo inizio, in perfetto stile Lancia, caratterizzato da ambizione, pragmatismo e umiltà, in linea con la missione e il DNA del marchio.

Storia e Innovazione: I Loghi HF e Lancia Corse HF

Sulla Lancia Ypsilon Rally 4 HF ritornano due storiche firme del marchio: il logo HF e il logo “LANCIA CORSE HF”. Il logo HF, introdotto per la prima volta nel 1960 da un gruppo di proprietari di vetture Lancia, fondatori del club “Lancia Hi-Fi” (High-Fidelity), è diventato nel tempo simbolo dei modelli Lancia ad alte prestazioni e ha “siglato” tante delle vittorie del marchio. Infatti, divenne elemento distintivo della HF Squadra Corse Lancia, creata nel 1963 da Cesare Fiorio insieme ad alcuni piloti e appassionati possessori di vetture Lancia. Il logo “LANCIA CORSE HF” rappresenta la leggendaria firma delle vetture da corsa del marchio. Entrambe le firme sono oggi rinnovate, reinterpretando in chiave moderna i loghi storici: gli elementi costitutivi sono stati semplificati, resi contemporanei e guardano ora al futuro, coerentemente con il piano di rinascimento Lancia, e sempre nel rispetto delle inconfondibili geometrie del marchio.

Il nuovo logo HF comprende anche lo storico elefantino che sarebbe stato scelto come portafortuna già nel 1953 da Gianni, figlio di Vincenzo Lancia e amministratore delegato della casa automobilistica dal 1949 al 1955. Secondo la leggenda, infatti, una volta lanciati in corsa, gli elefanti sono inarrestabili e diventano simbolo di prestazioni e piacere di guida. Il pachiderma al galoppo, dapprima raffigurato in azzurro e poi in rosso, pare provenire dalla mitologia orientale, dove è emblema benaugurante e simbolo di vittoria se rappresentato con la proboscide protesa in avanti.

Prova su Strada della Nuova Lancia Ypsilon

Oltre alla prova speciale della Ypsilon Rally 4 HF, Biasion ha avuto il piacere di testare anche la Nuova Lancia Ypsilon, esprimendo il suo apprezzamento per le caratteristiche della vettura: “Oggi ho avuto il piacere di guidare ancora una volta Nuova Lancia Ypsilon: un’auto reattiva, confortevole e silenziosa. La sua carreggiata più larga la rende più stabile, il setup specifico delle sospensioni la rende più dinamica, senza mai diventare rigida. La taratura dello sterzo garantisce il giusto equilibrio tra agilità, precisione di guida e manovrabilità. È un’auto cittadina molto agile e con grande facilità di manovra, che fa divertire anche un pilota di Rally come me, fra le curve di un percorso in collina e con prontezza di risposta in partenza al semaforo. Ottimo il comfort acustico, grazie al pacchetto di insonorizzazione creato ad hoc per un ambiente interno tipicamente Lancia, sempre accogliente, in qualsiasi condizione ci si trovi, anche su strade difficili, o anche quando guidi ad alta velocità.”

Il Futuro di Lancia nei Rally

Con il ritorno nel mondo dei Rally, Lancia non solo riafferma la sua eredità nel motorsport, ma si proietta anche verso un futuro di innovazione e successo. La Ypsilon Rally 4 HF e la Nuova Lancia Ypsilon rappresentano il punto di partenza di questo ambizioso progetto, che vede il marchio tornare alle sue radici competitive con un occhio al futuro.