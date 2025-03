Milano si tinge di rosso con la Scuderia Ferrari HP: Leclerc e Hamilton infiammano Piazza Castello

Milano ha abbracciato la passione per la Formula 1, colorandosi interamente di rosso per celebrare il grande evento "Scuderia Ferrari HP Drivers' Presentation by UniCredit",

che ha radunato oltre ventimila appassionati provenienti da tutta Europa. Dopo sei anni, la Ferrari è tornata nel cuore pulsante della città lombarda, Piazza Castello, con una manifestazione spettacolare dedicata ai tifosi e al lancio ufficiale della stagione 2025.

Fin dalle prime ore del mattino, migliaia di fan hanno preso posto in prima fila per salutare i loro beniamini. A dare il via al pomeriggio di emozioni sono stati Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, e Andrea Orcel, CEO di UniCredit, accolti calorosamente dai presentatori di Sky Sport, Carlo Vanzini e Vicky Piria. Entrambi hanno evidenziato l'importanza di Milano come palcoscenico ideale per celebrare questa partnership speciale. "Eventi come questo nascono proprio dalla collaborazione con UniCredit," ha dichiarato Vigna, sottolineando la rilevanza strategica del partner bancario europeo. Orcel, da parte sua, ha aggiunto: "Speriamo che questa piazza tinta di rosso sia di buon auspicio per una grande stagione."

Uno dei momenti più attesi dell’evento è stata la spettacolare esibizione dei piloti ufficiali, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Alle 17.15, Leclerc ha acceso i motori della Ferrari SF90 del 2019, dando il via a uno spettacolo mozzafiato tra donuts, accelerazioni e pit-stop velocissimi, che hanno letteralmente mandato in visibilio il pubblico presente. Hamilton, alla sua prima apparizione ufficiale in Italia con il team di Maranello, ha replicato l'esibizione con la SF21 del 2021, aggiungendo burn-out e ulteriori spettacolari piroette che hanno esaltato ulteriormente il pubblico e gli spettatori collegati in diretta su Sky Sport e NOW in streaming.

Durante la street demo, il Team Principal Fred Vasseur è salito sul palco, ringraziando con calore i tifosi presenti. "Questa piazza è davvero qualcosa di speciale, ci ricorda quanto sia forte la passione per la nostra squadra," ha detto Vasseur, promettendo massimo impegno per la stagione imminente. Poi è stata la volta dei piloti, accolti da un autentico boato.

Leclerc, amatissimo dai tifosi italiani, ha dichiarato con grande entusiasmo: "Milano ci ha regalato un’atmosfera incredibile. Sentire tutto questo affetto ci dà una carica enorme per il campionato che sta per iniziare. Abbiamo lavorato duramente durante l’inverno per presentarci al meglio in Australia, e speriamo di regalarvi grandi soddisfazioni." Il monegasco ha anche strappato un sorriso ai fan, promettendo di insegnare l'inno italiano al compagno di squadra Hamilton.

Lewis Hamilton, visibilmente emozionato dalla calorosa accoglienza italiana, ha espresso tutta la sua gioia di vestire per la prima volta la divisa rossa della Ferrari. "Indossare il rosso e vivere eventi come questo è speciale," ha affermato il pilota britannico. "Stare qui davanti a vetture storiche come la F2004 e la 248 F1, entrambe guidate da Michael Schumacher, rende questa giornata indimenticabile. Sto imparando l'italiano e credo che abbiamo tutto quello che serve per combattere per il titolo mondiale. Sono convinto che voi tifosi sarete la nostra marcia in più quest’anno."

La manifestazione milanese è stata l’ultima occasione per la Scuderia Ferrari HP di salutare i fan prima della partenza per Melbourne, dove il prossimo 16 marzo prenderà il via ufficialmente la stagione 2025 sul circuito di Albert Park. Un appuntamento che la Ferrari vuole affrontare con energia e ottimismo, contando sul sostegno incondizionato dei suoi tifosi, uniti più che mai nella passione per il Cavallino Rampante.