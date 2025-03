MINI lancia la nuova JCW Lifestyle Collection 2025: lo stile incontra la sportività

In occasione del lancio della nuova famiglia MINI John Cooper Works, il celebre marchio britannico svela la MINI JCW Lifestyle Collection,

una linea di abbigliamento e accessori pensata per gli appassionati di motorsport, che fonde design sportivo, eleganza e sostenibilità ambientale.

La nuova collezione MINI JCW riflette appieno l’essenza sportiva e dinamica dei modelli John Cooper Works, e si ispira chiaramente ai colori simbolo delle vetture sportive del brand: Black, White e JCW Red. Al centro della collezione c’è l’iconico logo JCW, protagonista assoluto su T-shirt, felpe e borse, con l’obiettivo di trasmettere lo spirito delle gare automobilistiche e della guida sportiva anche nel quotidiano.

Moda sostenibile e qualità premium

MINI ha posto particolare attenzione alla sostenibilità ambientale: i materiali utilizzati sono biologici e riciclati, in linea con i valori eco-friendly del marchio. La T-shirt bianca, uno dei capi iconici della collezione, è realizzata al 100% in cotone biologico certificato, mentre la versione nera combina al 50% cotone riciclato e al 50% cotone biologico. Non manca una versione per i più piccoli fan MINI, che richiama l’atmosfera racing con una banda rossa a contrasto.

Per le giornate più fresche, MINI propone una felpa con cappuccio impreziosita dal logo JCW, un capo sportivo ma elegante, ideale per chi vive la passione per il marchio in ogni momento della giornata.

Accessori funzionali con spirito sportivo

La MINI JCW Lifestyle Collection offre borse e zaini che reinterpretano elementi distintivi del design delle auto John Cooper Works, come la trama dei sedili sportivi intrecciata nelle fodere interne. Il pratico zaino con logo JCW è pensato per l’uso quotidiano e dotato di scomparti funzionali, inclusa una tasca imbottita per laptop, mentre la borsa da viaggio JCW è perfetta per brevi spostamenti grazie alla tracolla removibile e all’aggancio per trolley.

Tra gli accessori più interessanti troviamo l’ombrello JCW, testato in galleria del vento e in grado di resistere a raffiche fino a 120 km/h, garantendo protezione e sicurezza anche in condizioni meteo estreme. Non mancano le tazze da viaggio termiche, disponibili nei formati da 300 ml e 500 ml, perfette per chi è sempre in movimento.

MINI Wordmark: ironia e stile unico

La nuova gamma MINI Wordmark completa l’offerta lifestyle con uno stile ironico e contemporaneo. La polo con lettering MINI sul colletto e la giacca nera con dettagli riflettenti sono i protagonisti assoluti, perfetti per chi ama distinguersi con originalità.

Anche i bambini protagonisti con MINI

I più piccoli fan MINI hanno un’intera gamma dedicata: dalla MINI ALL4 Baby Bike in un vivace Chill Red, alla MINI Aluminium Balance Bike per crescere con lo spirito racing, fino alla MINI Baby Racer, per divertirsi in sicurezza grazie al manubrio regolabile dai genitori.

La MINI JCW Lifestyle Collection sarà disponibile a partire dal 1° aprile 2025 negli store MINI e online, per vivere la passione del motorsport anche fuori pista.