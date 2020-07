MINI-MAXI su Clickar.it, la mobilità riparte anche per l’usato online

Leasys, società controllata di FCA Bank e leader della mobilità, attraverso Clickar, brand commerciale per la vendita di auto usate online, promuove la campagna MINI MAXI di Clickar per favorire la ripartenza degli automobilisti italiani, sempre più orientati all’auto come mezzo di trasporto sicuro e poco esposto al rischio di contagio.

La campagna consente di scegliere l’auto che si desidera su Clickar.it – la piattaforma marketplace di auto usate dedicata ai clienti privati - e acquistarla tramite un finanziamento FCA Bank, con anticipo zero, prima rata nel 2021, pagamento di mini rate (con un canone più basso per i primi due anni, su un totale contrattuale di 48 mesi) e coperture furto e incendio incluse.

In particolare, i modelli al centro dell’iniziativa valida fino al 31 luglio, sono Fiat Panda da 94 € al mese, Jeep Renegade da 202 € al mese e Alfa Romeo Giulia da 246 € al mese, insieme ad altri modelli italiani, tutti con anticipo zero, pagamento della prima rata da gennaio e polizza furto e incendio inclusa.

I vantaggi delle offerte, accessibili dal sito www.clickar.it, si aggiungono a quelli dell’usato Clickar che offre un’ampia scelta di veicoli online con piano di manutenzione in regola e in più due anni di garanzia sui veicoli venduti. Tutti i modelli, infine, saranno disponibili in totale sicurezza, grazie agli elevati standard di pulizia dei veicoli e degli ambienti e alle rigorose procedure di igienizzazione adottate da Leasys.