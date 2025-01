Mobilize e Free To X insieme per accelerare la mobilità elettrica in Italia

Un nuovo importante capitolo si apre per la mobilità sostenibile in Italia.

Mobilize, il marchio del Gruppo Renault dedicato alle nuove soluzioni di mobilità, ha siglato un accordo strategico con Free To X, la filiale di Autostrade per l’Italia che si occupa della gestione delle stazioni di ricarica ad alta potenza (HPC) lungo la rete autostradale italiana.

Questa operazione segna un passaggio fondamentale nella transizione verso un futuro più sostenibile, grazie al potenziamento della rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, sia lungo le autostrade che nelle aree urbane.

Mobilize entra nel capitale di Free To X

Come parte dell’accordo, Mobilize acquisirà una quota significativa di partecipazione in Free To X, rafforzando il proprio ruolo nel settore della ricarica rapida. Questo investimento sottolinea la volontà di Mobilize di diventare un attore chiave nello sviluppo delle infrastrutture di ricarica HPC in Italia e in Europa.

Attualmente, Free To X gestisce una rete di 110 stazioni di ricarica rapida, dislocate prevalentemente lungo le autostrade italiane. Le stazioni offrono potenze di ricarica fino a 400 kW, consentendo ai viaggiatori di effettuare soste brevi e ripartire rapidamente.

Grazie al sostegno di Mobilize, la rete di stazioni Free To X sarà ulteriormente ampliata, portando la ricarica rapida anche al di fuori del contesto autostradale, in modo da favorire la diffusione della mobilità elettrica anche nelle aree urbane e periferiche.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Per Gianluca De Ficchy, CEO di Mobilize, questa operazione rappresenta un passo decisivo verso la transizione ecologica: "L'avvio di una partnership con Autostrade per l'Italia è un passo significativo nella nostra missione di guidare la transizione verso la mobilità sostenibile. Collaborando con Free To X, non solo miglioriamo l'infrastruttura di ricarica italiana, ma ci allineiamo anche alle nostre ambizioni strategiche di creare una solida rete di ricarica rapida in tutta Europa, rendendo la mobilità elettrica più facile per tutti".

Anche Giorgio Moroni, CEO di Free To X, ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione: "Siamo orgogliosi di unire le forze con Mobilize per fornire soluzioni di ricarica veloci e super veloci per i viaggiatori, incentivandone la crescita anche fuori dalla rete autostradale. Quest’operazione conferma l’importanza dell’azienda in questo settore come promotore chiave della mobilità a basse emissioni nel percorso di transizione verso una mobilità più sostenibile".

Un futuro di mobilità a basse emissioni

L’accordo tra Mobilize e Free To X si inserisce in un contesto in cui la domanda di veicoli elettrici continua a crescere, spingendo le istituzioni e le aziende private a investire nella realizzazione di una rete di infrastrutture di ricaricasempre più capillare.

Le stazioni HPC gestite da Free To X offrono agli automobilisti la possibilità di ricaricare il proprio veicolo elettrico in pochi minuti, garantendo una copertura quasi in tempo reale delle principali tratte autostradali italiane.

Questo progetto è solo l'inizio: l'obiettivo delle due aziende è quello di estendere la rete di ricarica rapida anche nelle aree urbane, facilitando la diffusione della mobilità a basse emissioni su tutto il territorio italiano.

Ricarica rapida: il cuore della transizione elettrica

Le stazioni di ricarica HPC (High-Power Charging) rappresentano un tassello fondamentale per il futuro della mobilità elettrica. Garantire tempi di ricarica rapidi è essenziale per abbattere le barriere che ancora ostacolano la diffusione dei veicoli elettrici, soprattutto per chi percorre lunghe distanze.

L'accordo tra Mobilize e Free To X punta proprio a questo: offrire soluzioni di ricarica efficienti e veloci, migliorando l’esperienza dei viaggiatori elettrici e favorendo la transizione verso una mobilità più sostenibile.

Con la crescita delle infrastrutture, sarà possibile ridurre i tempi di attesa e rendere più semplice il passaggio dai veicoli a combustione interna a quelli elettrici.

Conclusione: una partnership per il futuro della mobilità

La collaborazione tra Mobilize e Free To X segna una svolta per la mobilità elettrica in Italia. Investire in ricarica rapidasignifica incentivare la transizione verso una mobilità a basse emissioni, offrendo agli automobilisti soluzioni concrete per affrontare i viaggi con veicoli elettrici senza preoccupazioni.

Questo progetto conferma l’impegno di entrambe le aziende nel guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile e a zero emissioni, ponendo l’Italia tra i Paesi protagonisti della transizione ecologica europea.