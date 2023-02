Mobilize e Saint-Quentin-en-Yvelines siglano la partnership per la mobilità

L’agglomerato urbano di Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) ha siglato un accordo con Mobilize

per effettuare un’analisi dettagliata dei 12 comuni del territorio in termini di qualità e sicurezza stradale, inquinamento acustico, emissioni inquinanti e offerta di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Con questa collaborazione, SQY diventa la vetrina delle innovazioni proposte da Mobilize ai territori tramite partner tecnologici vicini agli enti locali, come Logiroad.

Lo studio, che sarà consegnato a SQY alla fine del primo trimestre 2023, si basa su 5 servizi sviluppati da Mobilize con il supporto dei team digitali e ingegneristici del Gruppo Renault:

‘Smart Road Monitoring’: esegue una diagnosi della qualità delle strade per ottimizzare la gestione dei lavori di riqualificazione da effettuare.

‘Safety Road’: individua le aree del territorio più esposte al rischio di incidenti per fissare le priorità degli interventi da effettuare e valutarne l’impatto.

‘Reduction of Noise Pollution’: stabilisce l’impatto del traffico stradale sull’inquinamento acustico per fissare le priorità degli interventi da effettuare per ridurlo.

‘Traffic & Reduction of Air Pollution’: combina dati come il traffico, il comportamento degli automobilisti (velocità, frenate, ecc.), la motorizzazione dei veicoli, l’anno di produzione e la qualità delle strade alle informazioni sull’inquinamento per aiutare le città a ridurre le emissioni di NO 2 e PM 10 .

‘Smart EV Charging Places’: analizza il territorio e le abitudini degli utenti dei veicoli elettrici per proporre la migliore strategia di distribuzione delle colonnine di ricarica, a livello di posizionamento e numero.

Sono tanti anni che l’agglomerato urbano di Saint-Quentin-en-Yvelines imprime una dinamica ben nota per fare del suo territorio una terra di innovazione e trasformazione digitale. Oggi, con Mobilize, SQY desidera porre i dati al centro delle riflessioni sull’evoluzione della smart city sostenibile che aspira a diventare, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti e permettere a tutti gli utenti di beneficiare di servizi pubblici più innovativi e performanti. Lanciare, stimolare, sperimentare e, quando i risultati sono concludenti, sviluppare progetti che soddisfino le esigenze degli abitanti e dei lavoratori dipendenti, questo è l’approccio all’innovazione perseguito da Saint-Quentin-en-Yvelines, ha dichiarato Jean-Michel Fourgous, Presidente di Saint-Quentin-en-Yvelines.

Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con SQY. È un segno di fiducia da parte di un territorio con cui il Gruppo Renault ha un forte legame e che è noto per le iniziative innovative. SQY diventa così la vetrina dei primi cinque servizi basati sui dati sviluppati da Mobilize per i territori in grado di facilitare i processi decisionali, che si tratti di realizzare interventi di sviluppo o riqualificazione delle strade, di migliorare la sicurezza stradale oppure di ridurre le emissioni e l’inquinamento acustico, ha sottolineato Fedra Ribeiro, CEO di Mobilize.

MOBILIZE: SOLUZIONI CHIAVI IN MANO E SU MISURA AL SERVIZIO DEI TERRITORI

Oltre ai servizi basati sui dati, Mobilize propone soluzioni che consentono di ridurre la congestione stradale, recuperare lo spazio pubblico, sviluppare l’accesso alla mobilità nelle aree a scarsa densità di popolazione e facilitare l’accesso a soluzioni di ricarica per i veicoli elettrici.

Con Mobilize Share e Zity by Mobilize, servizi di car sharing in free floating o station-based, Mobilize è in grado di dare una risposta adeguata alle specifiche esigenze di ogni città, indipendentemente dalle dimensioni.

Mobilize Power Solutions, specializzata nelle soluzioni di ricarica su misura per i veicoli elettrici e ibridi, offre consulenza ai territori accompagnandoli nella creazione di piani regolatori per le infrastrutture di ricarica (SDIRVE).

Inoltre, a fine 2023, Mobilize proporrà Duo, un quadriciclo elettrico compatto per gli operatori dei servizi di car sharing, le aziende e gli enti locali che desiderano avere una flotta di veicoli condivisi oppure decarbonizzare le flotte già esistenti. Inoltre, agli operatori della logistica urbana saranno proposte soluzioni eco-responsabili accessibili e adatte al trasporto di beni, merci e servizi in città.