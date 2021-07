101 i leoni iscritti al Peugeot Competition 2021

Centouno iscritti sono un livello d’assoluta eccellenza, frutto non solo della grande attrattività del trofeo organizzato da Peugeot in Italia e giunto alla 42^ edizione consecutiva (sicuramente record nella storia dei rally italiani e, probabilmente, anche a livello mondiale…), ma anche delle doti delle auto che partecipano a questa specialità e che sono realizzate da Peugeot Sport. Auto da corsa che derivano da un prodotto di serie di ottimo livello e che in questo trofeo promozionale vengono dotate di pneumatici Pirelli. Non a caso, PEUGEOT era e resta il marchio più diffuso nei rally italiani con oltre il 30% delle vetture al via.

L’edizione 2021 del Peugeot Competition si basa su quattro serie: 208 Rally Cup TOP legata al Campionato Italiano Rally; 208 Rally Cup PRO associato alla serie IRC Pirelli; Regional Rally CLUB, che copre gli appuntamenti dei campionati regionali ACI Sport; Raceday TERRA, serie legata a sole gare su fondo sterrato. Complessivamente il Peugeot Competition interessa quasi 80 rally in Italia nel corso dell’anno.

Il panorama dei 101 iscritti è un perfetto esempio della varietà che coinvolge la specialità in generale e i prodotti PEUGEOT per le competizioni in particolare. Si va dai talenti con grandi ambizioni ai tipici gentleman driver, delle età più svariate (l’arco è addirittura di quasi 50 anni partendo dai giovanissimi classe 2001 per arrivare agli ultrasessantenni). Prevalentemente maschi, ma con anche una significativa presenza femminile. E provenienti da ogni parte d’Italia (con anche uno straniero), con Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Sicilia le regioni più rappresentate.