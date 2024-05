108^ Targa Florio, trionfano Crugnola e Ometto su Citroen C3

Andrea Crugnola e Pietro Ometto hanno conquistato la 108^ edizione della Targa Florio, imponendosi nel terzo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco a bordo della loro Citroen C3.

Il duo ha dimostrato una superiorità incontestabile, guidando "A Cursa" dall'inizio alla fine e lasciandosi alle spalle un zero doloroso ad Alba.

La coppia ha dato il via alla loro rimonta già dalle prime prove speciali del venerdì, vincendo tre di queste, inclusa la power stage "La Generosa". Il loro ritmo non ha trovato rivali nemmeno il sabato, dove hanno continuato a dominare aggiudicandosi altri quattro scratch, consolidando un vantaggio che alla fine li ha visti trionfare con 15.9 secondi di distacco dal secondo classificato.

Il duo Basso-Granai, su Toyota GR Yaris, ha offerto una resistenza accanita, seguendo da vicino i tempi di Crugnola, ma un lieve contatto con un terrapieno durante la prova speciale "Geraci - Castelbuono 1" ha causato una perdita di 4.1 secondi, decisiva per le sorti del rally.

Simone Campedelli e Tania Canton, a bordo della loro Skoda Fabia RS, hanno completato il podio. Dopo un inizio lento, hanno trovato il loro ritmo nelle fasi finali, confermando il terzo posto con un margine di 25.2 secondi dietro a Crugnola.

Nel Campionato Italiano Rally Promozione, Giacomo Scattolon e Gabriele Zanni hanno celebrato la loro prima vittoria sulla Citroen C3, mostrando un'escalation di performance che li ha portati alla vetta della classifica.

Nel segmento delle Due Ruote Motrici, Gianandrea Pisani e Massimo Moriconi hanno confermato il loro dominio, vincendo con un margine di 16.8 secondi. La loro costanza li vede ora soli al comando del campionato, con una serie di vittorie che li consacra come i piloti da battere.

La Targa Florio si conferma così non solo come una delle competizioni più storiche, ma anche come uno dei momenti chiave del campionato, dove talento, strategia e passione si fondono in un mix esplosivo di adrenalina e competizione.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIAR SPARCO: 1. Basso-Granai 45pt; 2. Crugnola-Ometto 43,5pt; 3. Campedelli-Canton 38pt; 4. Signor-Michi 26pt; 5. Scattolon-Zanni 24pt; 6. Nucita-Pollet 12.5pt; 7. Andreucci-Briani 11,5pt; 8. Re-Vozzo 11pt; 9. Avbelj-Adrejka 10,5pt; 10. Mabellini-Lenzi 5,5.

CLASSIFICA CIAR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Pisani 52pt; 2. Lucchesi 40pt; 3. Cogni 24pt; 4. Strabello 19,5pt; 5. Vigliaturo 18pt.

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. Signor 47pt; 2. Scattolon 46,5pt; 3. Re 26; 4 Avbelj 25pt; 5. Rusce 14pt;

CALENDARIO CIAR SPARCO 2024: 15-16 marzo | Rally il Ciocco e Valle del Serchio; 12-13 aprile | Rally Regione Piemonte; 10-11 maggio | Rally Targa Florio (coeff. 1,5); 26-29 maggio | Rally Due Valli; 26-28 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 13-14 settembre | Rally 1000 Miglia; 18-19 ottobre | Rally Sanremo (coeff. 1,5)