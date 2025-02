Alpine A424: ecco la nuova livrea per il WEC 2025

Alpine Endurance Team ha svelato il nuovo design della A424, la Hypercar che affronterà la stagione 2025 del Campionato Mondiale di Endurance (WEC).

Dopo un primo anno di esperienza nella classe regina, la scuderia francese punta a consolidare le proprie prestazioni e a scalare la classifica.

La livrea aggiornata della A424 anticipa il nuovo corso di Alpine nel motorsport endurance. Il design enfatizza le caratteristiche aerodinamiche della vettura, sottolineandone l’identità racing e il legame con la tradizione sportiva del marchio.

Un 2024 di crescita, un 2025 di ambizioni

Nella stagione 2024, la A424 ha affrontato il debutto nel WEC accumulando esperienza preziosa e chiudendo con un quarto posto nella classifica costruttori. Il punto più alto è arrivato con il podio alla 6 Ore di Fuji, segnale del potenziale della vettura e del lavoro del team.

Ora Alpine è pronta a ripartire con nuove ambizioni, affinando la competitività della A424 e definendo gli equipaggi per la stagione 2025.

L’appuntamento per conoscere ulteriori dettagli sul progetto Alpine Endurance Team e la line-up piloti è fissato per il 5 febbraio 2025. Con una vettura aggiornata e un team sempre più determinato, Alpine punta a essere protagonista nel mondo delle Hypercar e a lottare per i vertici dell’endurance mondiale.