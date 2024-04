Alpine A424 pronta a dominare nella 6 Ore di Imola

Il Campionato Mondiale FIA di Endurance 2024 è pronto a far vibrare i fan con la seconda tappa stagionale, la 6 Ore di Imola, un evento che promette spettacolo e tensione.

Dopo un inizio promettente in Qatar, il team Alpine si appresta a competere sul noto Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, una pista che, nonostante sia la sua prima apparizione nel campionato di endurance, ha già visto Alpine raggiungere importanti traguardi in passato.

Quest'anno, l'evento segna un punto di svolta per Alpine con l'introduzione delle nuove A424, che hanno già mostrato affidabilità e competitività. Il team punta a sfruttare ogni momento del weekend per ottimizzare ulteriormente il loro pacchetto tecnico in condizioni di gara reali.

Uno degli sviluppi più interessanti di questa tappa è l'esordio di Jules Gounon, che sostituisce Ferdinand Habsburg, ancora in convalescenza dopo un incidente nei test di marzo. Gounon, noto per le sue prestazioni nel GT World Challenge Europe, ha già dimostrato di sapere come gestire la pressione delle grandi occasioni, elemento cruciale per un circuito impegnativo come quello di Imola.

Il circuito di Imola, famoso per la sua configurazione antioraria e le sue curve strette, richiede una strategia impeccabile e una guida precisa. Con i suoi 4.909 metri di lunghezza, la pista impone ai piloti di gestire brusche frenate e un traffico intenso, rendendo ogni giro una sfida continua.

Philippe Sinault, Team Principal di Alpine, ha sottolineato l'importanza di adattarsi rapidamente alle caratteristiche uniche della pista e ha espresso fiducia nella squadra e nella preparazione di Gounon. Il focus è su una crescita costante e sulla raccolta di dati preziosi che possano guidare il team verso ulteriori miglioramenti.

Con i preparativi in corso e gli occhi puntati sul traguardo, Alpine non vede l'ora di dimostrare il proprio valore in uno dei circuiti più tecnici e storici del calendario. La 6 Ore di Imola non è solo una gara, ma un banco di prova significativo per il team, che mira a consolidare la propria posizione nel campionato e a fare esperienze che saranno fondamentali per le sfide future.